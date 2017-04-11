Большинство россиян выступают за международное сотрудничество по космосу

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Большинство россиян (78%) говорят о необходимости сотрудничать с другими странами при реализации проектов по освоению Солнечной системы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 60% россиян, в нынешних сложных экономических условиях расходы бюджета на реализацию космических программ следует сохранить в текущем размере, год назад такой точки зрения придерживались 56% респондентов. Сократить соответствующие статьи расходов сейчас предлагают 15% (против 21% в 2016 году), а увеличить их считают нужным 19% участников опроса (17% в прошлом году).

Более значимой сегодня считается реализация инициатив в космической сфере, дающих практическую пользу людям на Земле. Вместе с тем, половина граждан, по данным ВЦИОМ, считает, что Россия должна стремиться первой создать базу на Луне и отправить экспедицию на Марс.

"При этом более трех четвертей наших сограждан (78%) признают важность международного сотрудничества при реализации проектов освоения Солнечной системы, тогда как позиции обособленного развития программ по изучению космоса придерживаются только 18%", — отмечено в материалах опроса.

Социологи уточняют, что среди молодых людей этот показатель выше: за самостоятельное освоение космоса выступает четверть (26%) респондентов в возрасте 18-24 лет и только десятая часть (10%) граждан старше 60 лет.

В отношении россиян к освоению космоса "за романтическим флером дальних странствий и амбиций страны проглядывает заметный прагматизм", отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

"Россияне хотели бы быть первыми во всех значимых проектах, но не хотели бы оплачивать 100% расходов. Они также надеются получить от космонавтики что-то практически полезное, применимое в их собственной жизни, а не только ощущение величия нашей науки и промышленности. Возможно, этим прагматизмом объясняется и такое отношение к базе на Луне и полету на Марс — на эти проекты требуются большие расходы, выгода не очевидна, а "попиариться" и порадоваться за наших космонавтов можно будет только один раз", — пояснил эксперт, комментируя данные опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30-31 января 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью; статистическая погрешность не превышает 3,5%.