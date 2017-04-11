Большинство россиян выступают за международное сотрудничество по космосу

08:3511.04.2017
(обновлено: 08:42 11.04.2017)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Большинство россиян (78%) говорят о необходимости сотрудничать с другими странами при реализации проектов по освоению Солнечной системы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению 60% россиян, в нынешних сложных экономических условиях расходы бюджета на реализацию космических программ следует сохранить в текущем размере, год назад такой точки зрения придерживались 56% респондентов. Сократить соответствующие статьи расходов сейчас предлагают 15% (против 21% в 2016 году), а увеличить их считают нужным 19% участников опроса (17% в прошлом году).
Более значимой сегодня считается реализация инициатив в космической сфере, дающих практическую пользу людям на Земле. Вместе с тем, половина граждан, по данным ВЦИОМ, считает, что Россия должна стремиться первой создать базу на Луне и отправить экспедицию на Марс.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
"При этом более трех четвертей наших сограждан (78%) признают важность международного сотрудничества при реализации проектов освоения Солнечной системы, тогда как позиции обособленного развития программ по изучению космоса придерживаются только 18%", — отмечено в материалах опроса.
Социологи уточняют, что среди молодых людей этот показатель выше: за самостоятельное освоение космоса выступает четверть (26%) респондентов в возрасте 18-24 лет и только десятая часть (10%) граждан старше 60 лет.
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"Россияне хотели бы быть первыми во всех значимых проектах, но не хотели бы оплачивать 100% расходов. Они также надеются получить от космонавтики что-то практически полезное, применимое в их собственной жизни, а не только ощущение величия нашей науки и промышленности. Возможно, этим прагматизмом объясняется и такое отношение к базе на Луне и полету на Марс — на эти проекты требуются большие расходы, выгода не очевидна, а "попиариться" и порадоваться за наших космонавтов можно будет только один раз", — пояснил эксперт, комментируя данные опроса.
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