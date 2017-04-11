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Общество

Большинство россиян выступают за международное сотрудничество по космосу

Сюжет:
"Общественные мнения" (98)
08:3511.04.2017
(обновлено: 08:42 11.04.2017)
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Спиральная галактика NGC 1448. Архивное фото
© Фото: ESA/Hubble & NASA

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Большинство россиян (78%) говорят о необходимости сотрудничать с другими странами при реализации проектов по освоению Солнечной системы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Венероход AREE, который разрабатывается в Лаборатории реактивного движения НАСА
© NASA/ JPL-Caltech
В НАСА одобрили очередные "безумные" проекты по колонизации космоса
По мнению 60% россиян, в нынешних сложных экономических условиях расходы бюджета на реализацию космических программ следует сохранить в текущем размере, год назад такой точки зрения придерживались 56% респондентов. Сократить соответствующие статьи расходов сейчас предлагают 15% (против 21% в 2016 году), а увеличить их считают нужным 19% участников опроса (17% в прошлом году).

Более значимой сегодня считается реализация инициатив в космической сфере, дающих практическую пользу людям на Земле. Вместе с тем, половина граждан, по данным ВЦИОМ, считает, что Россия должна стремиться первой создать базу на Луне и отправить экспедицию на Марс.

Космические технологии будущего: покорение дальнего и ближнего космоса
Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© НИТУ "МИСиС", Владимир Пирожков
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© НИТУ "МИСиС", Владимир Пирожков
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
Гибридное металл-органическое соединение – перовскит
© НИТУ "МИСиС", Сергей Гнусков
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
Бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка»)
© РИА Новости
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
Постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов
© РИА Новости
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Оксид алюминия
© РИА Новости
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Установка для реголита
© РИА Новости
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Фотоприемник
© РИА Новости
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Пилотируемый транспортный корабль «Федерация»
© РИА Новости
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
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Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото: Shane Kimbrough/NASA
В Еврокомиссии заявили о готовности к диалогу с Россией по космосу
"При этом более трех четвертей наших сограждан (78%) признают важность международного сотрудничества при реализации проектов освоения Солнечной системы, тогда как позиции обособленного развития программ по изучению космоса придерживаются только 18%", — отмечено в материалах опроса.

Социологи уточняют, что среди молодых людей этот показатель выше: за самостоятельное освоение космоса выступает четверть (26%) респондентов в возрасте 18-24 лет и только десятая часть (10%) граждан старше 60 лет.

Космические новости в фотографиях, март 2017 года
Туманность Ориона
© Фото: NASA, ESA, Hubble, HLA; Jesús M.Vargas & Maritxu Poyal
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила самые детальные фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути.
Астронавт NASA Шейн Кимбро, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт ЕSА Тома Песке
© Фото: ESA/NASA
Астронавты МКС Кимроу и Песке завершили работы по техническому обслуживанию Международной космической станции в ходе планового выхода в открытый космос. В центе снимка - космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Гершель - кратер на Мимасе, спутнике Сатурна
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Космический зонд "Кассини" сфотографировал гигантский кратер Гершель, которые составляет почти треть диаметра спутника Сатурна Мимаса. Из-за кратера Мимас на некоторых снимках напоминает боевую космическую станцию "Звезда смерти" из саги "Звездные войны".
Капсулы кораблей Союз, пристыкованные к МКС
© Flickr/ NASA
Капсулы кораблей "Союз" и "Прогресс", пристыкованные к МКС. Фотография сделана экипажем МКС во время подготовки к выходу в открытый космос.
Кратер Ворчестера, где ученые нашли следы великого потопа Марса
© Фото: ESA/DLR/FU Berlin
Зонд "Марс-Экспресс" получил фотографии следов мощнейшего потопа на поверхности Марса, который оставил за собой канал длиной в примерно 3 тысячи километров и шириной в несколько десятков километров.
Спиральная галактика NGC 1448
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" при помощи широкоугольной камеры WFC3 получила детальные фотографии спиральной галактики NGC 1448, которая находится на расстоянии 50 миллионов световых лет от Земли в созвездии Часы.
Космический грузовик Dragon. 19 марта 2017
© Фото: Twitter/Thomas Pesquet
Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю.
Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Астронавты НАСА Пегги Уитсон и Шейн Кимброу провели работы на внешней поверхности Международной космической станции. Борт-инженер Уитсон и командир экипажа Кимброу работали в открытом космосе 7 часов 4 минуты.
Остаток сверхновой N103B
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" заснял остаток сверхновой звезды N103B. Он расположен в 160 тысячах световых лет от Земли в соседней галактике Большое Магелланово Облако.
В рамках эксперимента Ураган с борта МКС ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии
© Фото: Роскосмос/Сергей Рыжиков
В рамках эксперимента "Ураган" с борта Международной космической станции ведется активное наблюдение за ледниками Патагонии.
Снимок галактики UGC 12591 сделанный космическим телескопом Хаббл
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Космический телескоп "Хаббл" сделал снимок галактики UGC 12591. Она находится на расстоянии в 400 миллионов световых лет от нас в самой западной части сверхскопления Персея-Рыб - цепи скоплений галактик, растянувшейся на сотни миллионов световых лет.
Современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи
© Фото: ESO/L. Calçada
Благодаря наблюдениям за распределением темной материи по ближайшим и далеким от нас уголкам мироздания ученые предположили, что темная материя почти отсутствовала в первых галактиках Вселенной, возникших после Большого Взрыва, или же она вела себя не так, как в их современных "сестрах". На фото изображены современная галактика с темной материей и древняя галактика без темной материи.
Турбулентная область к западу от Большого красного пятна на Юпитере, снятая зондом Juno
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Sergey Dushkin
Космическому зонду Juno удалось сделать сверхчеткий снимок турбулентной области к западу от Большого красного пятна на Южном экваториальном поясе Юпитера.
Звезда Westerlund 1-26, самая большая звезда Млечного Пути
© Фото: ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии звезды Westerlund 1-26, самой большой звезды Млечного Пути, которая находится в созвездии Жертвенника и занимает чуть больше места, чем Солнечная система до орбиты Юпитера.
Минималистическое снежное искусство в России снятое астронавтом ESA Тома Песке
© Фото: Thomas Pesquet
Французский астронавт Тома Песке, находящийся на Международной космической станции, опубликовал фотографию странных изломанных линий, расположенных в степях на территории России. "Минималистское снежное искусство в России". Я не могу объяснить эти линии, растянувшиеся на несколько километров", написал Песке.
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В отношении россиян к освоению космоса "за романтическим флером дальних странствий и амбиций страны проглядывает заметный прагматизм", отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Старт ракеты Falcon 9 со спутником EchoStar 23 со стартовой площадке SpaceX на космодроме на мысе Канаверал. 16 марта 2017
© Flickr/ SpaceX
Многоразовый космос: российские наработки и китайские амбиции
"Россияне хотели бы быть первыми во всех значимых проектах, но не хотели бы оплачивать 100% расходов. Они также надеются получить от космонавтики что-то практически полезное, применимое в их собственной жизни, а не только ощущение величия нашей науки и промышленности. Возможно, этим прагматизмом объясняется и такое отношение к базе на Луне и полету на Марс — на эти проекты требуются большие расходы, выгода не очевидна, а "попиариться" и порадоваться за наших космонавтов можно будет только один раз", — пояснил эксперт, комментируя данные опроса.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30-31 января 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью; статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Космодром Восточный
Космодром Восточный. Путь ракеты до стартовой площадки
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Общество
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