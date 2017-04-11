В Москве подготовили тематический билет к запуску поезда "Москва" 14 апреля

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московский метрополитен подготовил тематический билет к запуску поезда "Москва" 14 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы во вторник.

Уточняется, что на лицевой стороне билета изображён поезд "Москва", а на обратной — QR-код для скачивания мобильного приложения с технологией дополненной реальности. Установив его, пользователи смогут с помощью камеры смартфона перенести цифровую модель поезда "Москва" в любую точку мира, отмечается в сообщении.

"Четырнадцатого апреля поезд нового поколения "Москва" выйдет на Таганско-Краснопресненскую линию метро. В этот же день во всех кассах подземки начнут продавать проездные билеты "Единый", посвящённые запуску инновационного состава", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что тематический проездной выпустили ограниченным тиражом — 600 тысяч экземпляров.

Добавляется, что поезд "Москва" на 15% вместительнее составов старых серий, он может перевозить до двух тысяч человек. У него сквозной проход через все вагоны и более широкие дверные проёмы со световыми и звуковыми индикаторами. Количество поручней в поездах увеличили на 30%, а для инвалидных колясок добавили специальные места.