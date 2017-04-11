Правительство установило удлиненный отпуск для работников детских центров

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство России установило удлиненный оплачиваемый отпуск для педагогических работников детских центров "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена", соответствующе постановление во вторник опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно российскому законодательству, педагогическим работникам образовательных организаций предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 или 56 дней.

Однако до сих пор не был установлен удлиненный отпуск работникам нетиповых образовательных организаций, к которым относятся международный детский центр "Артек", всероссийские детские центры "Орленок", "Океан" и "Смена".

"В целях устранения правовой неопределённости подписанным постановлением установлена продолжительность ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, работающим в нетиповых образовательных организациях", — говорится в справке к документу.

Продолжительность отпуска (42 или 56 дней) устанавливается в зависимости от образовательных программ и видов деятельности нетиповых образовательных организаций.