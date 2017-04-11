Правительство установило удлиненный отпуск для работников детских центров

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правительство России установило удлиненный оплачиваемый отпуск для педагогических работников детских центров "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена", соответствующе постановление во вторник опубликовано на сайте кабинета министров.
Однако до сих пор не был установлен удлиненный отпуск работникам нетиповых образовательных организаций, к которым относятся международный детский центр "Артек", всероссийские детские центры "Орленок", "Океан" и "Смена".
"В целях устранения правовой неопределённости подписанным постановлением установлена продолжительность ежегодного основного удлинённого оплачиваемого отпуска педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, работающим в нетиповых образовательных организациях", — говорится в справке к документу.
Продолжительность отпуска (42 или 56 дней) устанавливается в зависимости от образовательных программ и видов деятельности нетиповых образовательных организаций.