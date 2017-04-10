Жильцы могут завершить отопительный сезон в доме досрочно, заявили эксперты

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Жильцы имеют право завершить отопительный сезон в рамках своего дома досрочно, решение об этом принимается на общем собрании, заявили РИА Новости в пресс-службе НП "ЖКХ Контроль".

"Если дом оборудован домовыми приборами учета — это возможно. После того, как на общем собрании жители принимают такое решение, необходимо позвать представителя ресурсоснабжающей организации и составить акт", — сказал представитель пресс-службы.

Однако несмотря на то, что де-юре жильцы имеют такую возможность, де-факто реализовать ее не так просто. "Возможность есть, но на практике она плохо работает. Представитель ресурсоснабжающей организации может просто не прийти", — пояснили в "ЖКХ Контроль".

Как сообщается на сайте правительства Московской области, отопление в Подмосковье планируется к отключению в конце апреля или начале мая, в зависимости от среднесуточной температуры в регионе — она должна держаться не ниже +8° С в течение пяти дней подряд.

"Погодный норматив для отключения отопления (пятидневная среднесуточная температура не ниже +8° С) регламентирован постановлением правительства РФ "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Данное правило касается централизованной системы отопления.

Регулировать температуру отопления также возможно за счет модернизации отопительной системы дома. В частности, при помощи внутридомового элеваторного узла или индивидуальных тепловых пунктов — ИТП.