Коллегия по жалобам на СМИ признала список "100 русофобов года" провокацией

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Общественная коллегия по жалобам на прессу признала опубликованный на сайте телеканала "Царьград" список "100 русофобов года", в который попали и двое членов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, провокацией, включающей механизм разжигания вражды, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

"Список "100 русофобов года" телеканала "Царьград", в котором есть члены Совета, журналисты Станислав Кучер и Николай Сванидзе, был признан Общественной коллегией по жалобам на прессу провокацией, включающей механизм разжигания вражды и ненависти и обостряющей синдром "осажденной крепости" (враг и снаружи, и изнутри) в сознании части российского общества, подверженного систематическому воздействию пропаганды", — говорится в сообщении.

Ранее в коллегию с жалобой на публикацию этого списка обратился председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Он высказал мнение, что составление подобных рейтингов провоцирует возможные преследования и физическое насилие в отношении многих указанных людей, а также затрагивает их честь и достоинство, напомнили в СПЧ.

"Коллегия с этим согласилась и сочла недопустимым сохранение данной публикации на сайте телеканала. Она также подчеркнула двойную опасность "рейтинга": порождается не только прямая угроза здоровью и безопасности лиц, объявленных "ненавистниками России", но и угроза общественной безопасности и гражданскому миру в России", — отмечено в сообщении.

Решение было принято на заседании коллегии по жалобам на прессу 22 марта, в котором приняли участие заявитель жалобы Сергей Митрохина и члены коллегии, в том числе, Юрий Казаков, Генри Резник, Владимир Ряховский, Илья Шаблинский, Владимир Познер, Алексей Симонов. Как отмечено в решении коллегии, редакция "Царьграда" своих представителей на заседание коллегии не направила. Копия решения коллегии по жалобам на прессу направлена в Роскомнадзор, указано в документе.