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Общество

Проект Милонова: в соцсети после 14 лет и с паспортом

18:1010.04.2017
(обновлено: 18:12 10.04.2017)
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Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в пятницу на рассмотрение палаты законопроект о регистрации пользователей в социальных сетях исключительно по паспорту и о запрете на регистрацию детям до 14 лет; инициатива получила широкий резонанс, однако чиновники и депутаты высказались против подобных нововведений, назвав законопроект вредным и малореалистичным.

Мессенджер WhatsApp
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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На прошлой неделе стало известно, что депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали проект, который значительно ограничит анонимность россиян в интернете. Пользователям до 14 лет предлагалось запретить доступ в социальные сети, а всем остальным – регистрировать аккаунты исключительно под настоящим именем с обязательным использованием паспортных данных.

В пятницу утром законопроект появился в электронной базе данных нижней палаты парламента под авторством депутата Госдумы от Санкт-Петербурга Виталия Милонова.

© РИА Новости. Кирилл Чулков
Виталий Милонов

В соцсети по паспорту

Законопроект устанавливает принципы правового регулирования отношений в сфере социальных сетей, в частности, вводит запрет на регистрацию в социальных сетях детей до 14 лет. Документ определяет, что владелец соцсети при регистрации обязан потребовать у пользователя в электронной форме документ, удостоверяющий личность и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и его возраст. При этом регистрация осуществляется только под настоящими именем и фамилией, псевдонимы не допускаются. Также не допускается наличие у одного физического лица, нескольких страниц в одной социальной сети.

Ноутбук. Архивное фото
© Fotolia/ fantom_rd
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Законопроект обязывает пользователя в случае изменения персональных данных незамедлительно сообщить об этом владельцу соцсети.

Также, согласно проекту, запрещается распространять заведомо недостоверную информацию, предоставлять при регистрации недостоверные персональные данные, пользоваться соцсетями в рабочее время при осуществлении трудовой деятельности в организациях, полностью финансируемых за счет средств бюджетной системы РФ, а также в служебное время при прохождении государственной гражданской службы.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Вконтакте"

Запрет на призывы к участию в несанкционированных митингах

Депутат предлагает запретить использование социальных сетей с целью организации несанкционированных митингов, демонстраций и шествий, в том числе установить запрет на распространение информации об их проведении и призывы к участию в них.

Страница социальной сети Вконтакте. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Депутат ГД: проект Милонова о соцсетях может только оттолкнуть молодежь

Согласно проекту, пользователям запрещается распространять любые виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также предоставлять ее напрямую несовершеннолетним. Также предлагается запретить распространять информацию, голосовую информацию, тексты, изображения, звукозаписи, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, содержащие объекты авторских и (или) смежных прав, без разрешения правообладателя.

В законопроекте содержится запрет на распространение текстов переписки с другими пользователями без их предварительного согласия. Также предусматривается запрет предоставлять и распространять "информацию, пропагандирующую национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции и (или) табачных изделий, социальное, расовое, национальное, религиозное неравенство, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, нецензурную брань", а также распространять изображения, аудиовизуальные произведения порнографического характера.

Кроме того, в проекте содержится пункт о запрете предоставления и распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также другие экстремистские материалы.

© РИА Новости. Андрей Финтисов
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Запрет на спам, рекламу и дистанционную торговлю

Законопроект также предлагает запретить рекламировать в социальных сетях курительные смеси, услуги магов и колдунов, а также биологически активные добавки. За нарушение такого запрета граждан предлагается наказывать штрафом в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Дети за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Еще один запрет предлагается установить на продажу товаров дистанционным способом с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет. За нарушение этого запрета предусматривается наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.

Пользователям, не достигшим 18 лет, предлагается запретить вступать в сообщества, содержащие информацию, запрещенную к распространению среди детей. Штраф за такое правонарушение может составить от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей для родителей или законных представителей ребенка.

Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление спама, как для пользователя, так и для владельца социальной сети. Под спамом предлагается понимать массовые рассылки личных сообщений пользователям без их согласия с информацией, содержащей признаки рекламы, предусмотренные федеральным законом о рекламе.

За рассылку спама в социальной сети, в том числе самим владельцем соцсети, предлагается наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

© Fotolia/ Feng Yu
Спам

"Малореалистичный и вредный" проект

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не ознакомились с законопроектом, но читали о нем в СМИ. Он назвал положения якобы из проекта закона, которые обсуждаются в СМИ, малореалистичными.

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ denisismagilov
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"Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Вот те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту инициативу и не считают ли, "что это может нарушить конституционные права человека на доступ к информации и защиту персональных данных".

В свою очередь, коллега автора законопроекта по фракции, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко (ЕР) заявил, что такая инициатива вредна и только оттолкнет молодежь, излишние запретительные меры приведут к появлению иных способов коммуникации, а потому они недейственны.

"Данная инициатива ни с кем не обсуждалась: ни в комитете Госдумы по информационной политике, ни во фракции "Единая Россия". Я не думаю, что запретительные меры в соцсетях — это правильный инструмент. Излишние барьеры приведут к тому, что очень быстро найдутся иные способы коммуникации. Как правило, меры подобного рода требуют тщательной проработки, всестороннего обсуждения, в том числе и с подрастающим поколением", — заявил Ревенко.

© Fotolia/ Artush
Мальчик за компьютером

Развитие интернета остановить невозможно

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин назвал законопроект труднореализуемым и подчеркнул, что реализация этой инициативы отбросит РФ в число стран третьего мира в части регулирования интернета и защиты прав граждан.

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© РИА Новости. Михаил Климентьев
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"С учетом общественного резонанса и внимания СМИ к этой теме подобные идеи, к сожалению, будут множиться как грибы. Сама по себе инициатива труднореализуема и говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы", — сказал Левин журналистам.

Он отметил, что сеть трансгранична и невозможно остановить развитие информационных технологий, как бы кому-то этого ни хотелось. "Техническое исполнение законопроекта представляется труднореализуемым и потребует значительных средств, как от государства, так и от интернет-отрасли", — подчеркнул глава комитета.

По словам Левина, в интернете, в социальных сетях, в частности, российским законодательством уже определен список существующих ограничений, которые налагаются на распространение противоправного контента, в том числе на пропаганду экстремизма и побуждение к суициду.

Глава комитета также напомнил, что доступ в сеть на сегодняшний день и так осуществляется с использованием данных гражданина. "При приобретении сим-карты необходимо предоставить паспорт, при подключении домашнего интернета заключается договор между пользователем и оператором, при использовании публичных точек Wi-Fi необходимо пройти процедуру верификации", — сказал Левин.

"Реализация инициативы депутата Милонова отбросит нас в число стран третьего мира в части регулирования интернета и защиты прав граждан", — убежден глава комитета ГД.

Он обратил внимание на то, что именно у родителей есть возможность ограничить доступ детей к смартфону или планшету, использовать различные сервисы защищенного интернета, детского интернета, следить за тем, какими порталами интересуется их ребенок, и в случае необходимости проводить разъяснительные беседы, которые бы позволили детям понять, что в использовании сети есть не только преимущества, но и угрозы.

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