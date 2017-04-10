Синоптики прогнозируют, что теплая погода сохранится в Москве до среды

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Начало рабочей недели в Москве ознаменовалось температурой выше климатической нормы, жителей столичного региона ждет кратковременное потепление, которое закончится в среду, заявили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"На текущий момент температура воздуха выше нормы. Утром в Москве было 3 градуса тепла, сейчас уже почти 9, таким образом, у нас уже среднесуточная температура выше 6 градусов", — сказал собеседник агентства.

По словам специалиста погодного центра, во вторник днем в столице ожидается +14… +16, в Подмосковье — до 16 градусов тепла. "Это будет примерно на 5-6 градусов выше нормы", — отметили в центре "Фобос".

Вторник принесет москвичам юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, барометры покажут 737 мм ртутного столба, что ниже нормы. Однако такое потепление будет кратковременным, отмечают синоптики. В ночь на среду в столице ожидается +4… +6 градусов, в области +2… +7 градусов, дневная температура в среду в Москве будет составлять +7… +9, и +5… +10 градусов по области.

"В четверг и пятницу высока вероятность небольших и кратковременных дождей, в ночные часы — +1…+6, днем +6… +1, а вот в субботу, к сожалению, еще похолодает, в ночь на субботу местами возможны слабые заморозки, а дневная температура на фоне небольших дождей не превысит +4 градусов", — отметили в погодном центре.