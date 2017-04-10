Роскомнадзор заблокировал приложение-рацию Zello

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор инициировал ограничение доступа к сервисам компании Zello Inc. — разработчика одноименного приложения-рации для смартфонов, сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает ведомство, компания не предоставила некие сведения по обращению "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".

"Роскомнадзор инициировал процедуру ограничения доступа к информационным системам компании Zello Inc. Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа", — говорится в сообщении.

В течение 5 рабочих дней со дня получения требования Роскомнадзора организатор распространения информации обязан направить в адрес надзорной службы уведомление, содержащее требуемую информацию. От компании Zello Inc. уведомление в установленный срок не поступило. 15 марта 2017 года в адрес компании было направлено уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации и определен 15-дневный срок для их исполнения. Ответа вновь не последовало.

В соответствии с федеральный законом "об информации, информационных технологиях и о защите информации" операторы связи ограничат доступ к сервисам Zello Inc. на территории России.

Zello — кроссплатформенное приложение-рация, позволяющее пользователям мгновенно отправить аудиосообщение другу или группе.