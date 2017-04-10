В Москве инвалиды просят пустить социальные такси на выделенные полосы

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Московские инвалиды, пользующиеся услугами социального такси, испытывают серьезные неудобства из-за того, что вынуждены стоять в многочасовых пробках, столица должна воспользоваться опытом регионов и предоставить социальному такси возможность ездить по выделенной полосе для общественного транспорта, считают представители общественных организаций инвалидов.

Данный вопрос обсуждался в ходе круглого стола в Государственной думе РФ, который был посвящен совершенствованию организации дорожного движения с учетом нужд инвалидов.

"Социальный транспорт, в частности, социальное такси, не всегда перевозит тех, кто едет на вокзал, в магазин, парикмахерскую и так далее. Оно часто перевозит людей после тяжелых медицинских процедур, и после, скажем, химиотерапии стоять в пробке два с половиной часа, когда по выделенной полосе едет простое желтое такси, везет просто пассажира, это неэтично по отношению к инвалиду", — заявил зампред по организационным вопросам РОО инвалидов-автомобилистов "Прорыв" Александр Бавельский.

По его словам, родители зачастую не отпускают своих детей-инвалидов на групповые экскурсии, поскольку из-за пробок время поездки с двух часов может увеличиться до четырех, и для детей с ограниченными физическими возможностями это очень тяжело.

В свою очередь, председатель Московской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова заявила, что основной проблемой клиентов социального такси является "проблема с опозданиями", и для того, чтобы инвалиду добраться, к примеру, в аэропорт или на вокзал, ему нужно потратить на это полдня.

По ее словам, общественники уже обращались в департамент транспорта Москвы с просьбой разрешить социальному такси двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта, однако получили ответ, что в рамках федерального законодательства это не предусмотрено. Тем не менее, как отметила Лобанова, в Поволжье этот вопрос решен положительно. "Почему Москва этого не могла сделать, не так уж много транспорта социального именно", — добавила она.

По данным, озвученным директором филиала службы социальных перевозок "Мосгортранс" Ириной Филипповой, чаще всего услугами социального такси, которое существует в Москве уже 23 года, пользуются инвалиды первой, второй и третьей группы, ветераны войны и дети-инвалиды для того, чтобы попасть в медицинские и образовательные учреждения, а также добраться до работы. Групповые перевозки связаны с доставкой инвалидов на культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также в реабилитационные центры. По словам Филипповой, за 2016 год социальное такси перевезло более 400 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями. "За последний год количество пользователей услуг выросло на 71 процент, и каждый день порядка 25 человек регистрируются для оказания услуги", — заявила она.

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