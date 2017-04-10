Минтруд предложил решение проблемы с использованием знака "Инвалид"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Контролировать использование знака "Инвалид" на автомобилях можно с помощью федерального реестра информации об инвалидах, который заработал в России с января этого года, заявила директор департамента по делам инвалидов Министерства труда и соцзащиты РФ Анна Гусенкова.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за незаконное использование знака "инвалид" на автомобиле при передвижении по полосе для общественного транспорта — вплоть до возможности лишения водительских прав.

Нилов также выступил за создание единого реестра транспортных средств, которые принадлежат инвалидам, или используются для перевозки детей-инвалидов.

"Я полагала бы, что решение этого вопроса лежит в плоскости взаимодействия органов МВД в тот момент, когда они выдают регистрационный знак на автомобиль. Взаимодействие нужно обеспечить с реестром инвалидов, поскольку это же государственная услуга — выдача знака. Сделать запрос по системе. Не инвалид здесь остается в стороне, он в этом процессе никак не участвует. Запрос по системе, система убеждает ведомство, которое выдает знак, что да, действительно, он является инвалидом, и эта привязка в системе регистрируется. С моей точки зрения, это единственное возможное решение", — сказала Гусенкова в ходе круглого стола в Госдуме в понедельник.

По ее словам, единый реестр информации об инвалидах начал работу с января этого года, однако в его наполнении предусмотрена "определенная этапность" — необходимо свести воедино информацию из разных ведомств.

"Сейчас в регистре есть абсолютно все инвалиды — все 12 с лишним миллионов, но в отношении них не вся информация полностью, которая предусмотрена реестром, есть. Вот есть такой нюанс. Мы до конца этого года должны оцифровать все существующие информационные базы и реестр наполнить полностью", — добавила Гусенкова.

С 1 января в России действует федеральный реестр информации об инвалидах. Предполагается, что система обеспечит создание единого информационного ресурса, который позволяет как самим инвалидам, так и различным заинтересованным органам власти и организациям пользоваться достоверными и актуальными сведениями.

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