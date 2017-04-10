Транспорту инвалидов могут разрешить ездить по выделенной полосе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Госдуме предлагают правительству рассмотреть вопрос о предоставлении права социальным автобусам, социальному такси и транспортным средствам инвалидов I и II групп ездить по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств.

Соответствующие предложения содержатся в рекомендациях "круглого стола" в Госдуме на тему: "Совершенствование организации дорожного движения в целях повышения общей безопасности и учетам актуальных нужд инвалидов".

"Участники "круглого стола" рекомендуют правительству РФ рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила дорожного движения РФ в части предоставления права осуществлять движение социальным автобусам, социальному такси, использующимся для перевозки инвалидов, и транспортным средствам инвалидов I и II групп, а также перевозящим таких инвалидов или детей-инвалидов, по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств", — говорится в проекте рекомендаций.

Кроме того, правительству рекомендуют рассмотреть возможность использования инвалидами III группы мест для стоянки, предназначенных для автомобилей инвалидов I и II групп, а также перевозящих таких инвалидов или детей-инвалидов.

Также участники "круглого стола" рекомендуют рассмотреть вопрос о создании дополнительных парковочных мест для посетителей в непосредственной близости к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры (в том числе, у медицинских учреждений и учреждений социального обслуживания).