В ГД могут ужесточить наказание за незаконное использование знака "Инвалид"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предлагает рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за незаконное использование знака "Инвалид" на автомобиле при передвижении по полосе для общественного транспорта — вплоть до возможности лишения водительских прав.

Депутат напомнил, что сегодня в законодательстве предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей за незаконное использование знака "Инвалид" на транспортном средстве.

"Может быть, посмотреть и ответственность изменить вплоть до того, что если, например, используют незаконно этот знак при передвижении по полосе для общественного транспорта, дать право суду, "вилку" наказания — от административной ответственности до лишения права управления транспортным средством", — сказал Нилов на "круглом столе" в Госдуме.

Парламентарий также подчеркнул, что выступает за создание единого реестра транспортных средств, которые принадлежат инвалидам, или используются для перевозки детей-инвалидов.

"Наличие такого реестра позволило бы снижать поле для коррупции и злоупотреблений" — добавил Нилов.