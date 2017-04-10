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Общество

Регистрация по паспорту: Милонов внес в Госдуму закон о работе соцсетей

13:3510.04.2017
(обновлено: 13:39 10.04.2017)
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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект, который касается работы социальных сетей. Так, политик предлагает регистрировать новых пользователей по паспорту, запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время, а также использовать паблики для организации несогласованных акций.

В соцсети по паспорту

Мессенджер WhatsApp. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Одна из инициатив Милонова касается регистрации новых пользователей в соцсетях. В частности, он предалает обязать россиян сообщать свои паспортные данные.

"При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также Милонов предлагает обязать россиян регистрироваться в соцсетях только под настоящими именем и фамилией. По его мнению, также необходимо запретить человеку создавать несколько аккаунтов.

Законопроект предусматривает, что пользоваться соцсетями можно будет только с 14 лет.

"Владелец вправе установить дополнительные возрастные ограничения для регистрации физических лиц в социальной сети", — уточняется в документе.

Особое внимание Милонов уделил пабликам с маркировкой "18+". Он предлагает штрафовать родителей, чьи дети, не достигшие 18 лет, вступят в подобные сообщества.

Дети за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Если законопроект будет принят, родители должны будут заплатить штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.

Документ также определяет, что в социальной сети могут создаваться открытые и закрытые сообщества. Пользователь может вступить в закрытую только после одобрения его заявки.

Не для работы

Другое предложение, которое Милонов внес на рассмотрение парламента, регулирует использование соцсетей в рабочее время. Депутат уверен, что работодатель должен получить право запрещать своим сотрудникам сидеть в интернете.

Если закон будет принят, то соответствующие поправки будут внесены статью 57 Трудового кодекса — "Содержание трудового договора".

О митингах

Молодой мусульманин во время молитвы. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Кроме того, Милонов внес проект, который предусматривает ряд ограничений для пользователей соцсети. Одно из них — запрет на использование аккаунтов для организации несанкционированных митингов, демонстраций и шествий.

Также в проекте содержится пункт о запрете предоставления и распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также другие экстремистские материалы.

Маги и курительные смеси

Законопроект также предполагает полный запрет в соцсетях рекламы курительных смесей, биологически активных добавок, а также услуг магов и колдунов.

Школьники за компьютерами. Архивное фото
© Fotolia/ Tyler Olson
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Согласно тексту инициативы, в социальных сетях запрещается рекламировать услуги оккультно-магического характера и народной медицины, а также курительные смеси и смеси, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а также биологически активные и пищевые добавки. За нарушение такого запрета граждан предлагается наказывать штрафом в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также законопроект предлагает запретить дистанционную продажу товаров с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет. За нарушение этих правил предусматривается штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.

Мессенджеры. Архивное фото
© Flickr/ Sam Azgor
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Милонов также намерен бороться с распространением спама в соцсетях. Он предлагает ввести в подобных случаях штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан и от 100 до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

По мнению депутата, под понятие спама должны попадать массовые рассылки личных сообщений с информацией, содержащей признаки рекламы, предусмотренные федеральным законом о рекламе.

"Малореалистичные положения"

Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
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Инициативы Милонова уже прокомментировали в Кремле. По мнению, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, рад предложений будет сложно реализовать на практике.

"Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Вот те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", — отметил Песков журналистам, которые интересовались, не могут ли инициативы депутата нарушать "конституционные права человека на доступ к информации и защиту персональных данных".

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