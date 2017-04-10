Регистрация по паспорту: Милонов внес в Госдуму закон о работе соцсетей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в парламент законопроект, который касается работы социальных сетей. Так, политик предлагает регистрировать новых пользователей по паспорту, запретить россиянам сидеть в соцсетях в рабочее время, а также использовать паблики для организации несогласованных акций.
В соцсети по паспорту
"При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица", — говорится в пояснительной записке к документу.
Также Милонов предлагает обязать россиян регистрироваться в соцсетях только под настоящими именем и фамилией. По его мнению, также необходимо запретить человеку создавать несколько аккаунтов.
Законопроект предусматривает, что пользоваться соцсетями можно будет только с 14 лет.
"Владелец вправе установить дополнительные возрастные ограничения для регистрации физических лиц в социальной сети", — уточняется в документе.
Особое внимание Милонов уделил пабликам с маркировкой "18+". Он предлагает штрафовать родителей, чьи дети, не достигшие 18 лет, вступят в подобные сообщества.
Документ также определяет, что в социальной сети могут создаваться открытые и закрытые сообщества. Пользователь может вступить в закрытую только после одобрения его заявки.
Не для работы
Другое предложение, которое Милонов внес на рассмотрение парламента, регулирует использование соцсетей в рабочее время. Депутат уверен, что работодатель должен получить право запрещать своим сотрудникам сидеть в интернете.
Если закон будет принят, то соответствующие поправки будут внесены статью 57 Трудового кодекса — "Содержание трудового договора".
О митингах
Также в проекте содержится пункт о запрете предоставления и распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также другие экстремистские материалы.
Маги и курительные смеси
Законопроект также предполагает полный запрет в соцсетях рекламы курительных смесей, биологически активных добавок, а также услуг магов и колдунов.
Также законопроект предлагает запретить дистанционную продажу товаров с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет. За нарушение этих правил предусматривается штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей — для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.
По мнению депутата, под понятие спама должны попадать массовые рассылки личных сообщений с информацией, содержащей признаки рекламы, предусмотренные федеральным законом о рекламе.
"Малореалистичные положения"
"Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Вот те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", — отметил Песков журналистам, которые интересовались, не могут ли инициативы депутата нарушать "конституционные права человека на доступ к информации и защиту персональных данных".