В ГД предложили наказывать за спам в соцсетях штрафом до 300 тысяч рублей

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает установить запрет на массовые рассылки в социальных сетях личных сообщений рекламного характера (так называемый спам) и ввести штрафы до 300 тысяч рублей за его нарушение.

Милонов в понедельник внес на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей, следует из электронной базы данных палаты. Законопроект, в частности предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет и регистрацию с обязательным использованием персональных данных для всех остальных пользователей.

Законопроектом предлагается установить запрет на осуществление спама как для пользователя, так и для владельца социальной сети. Под спамом предлагается понимать массовые рассылки личных сообщений пользователям в социальной сети без их согласия с информацией, содержащей признаки рекламы, предусмотренные федеральным законом о рекламе.

За рассылку спама в социальной сети, в том числе самим владельцем соцсети, предлагается наказывать штрафом в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и от 100 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц.