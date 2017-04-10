Песков прокомментировал законопроект о соцсетях

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с законопроектом, регулирующим деятельность социальных сетей, но читали о нем в СМИ; в то же время, положения якобы из проекта закона, которые обсуждаются в СМИ, малореалистичны, поэтому "вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес в понедельник на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей, следует из электронной базы данных палаты. Законопроект, в частности предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

"Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Вот те положения, которые обсуждаются в СМИ, конечно, малореалистичны, поэтому вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают эту инициативу и не считают ли, "что это может нарушить конституционные права человека на доступ к информации и защиту персональных данных".