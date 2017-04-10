Эксперт назвала самые сложные слова для россиян в "Тотальном диктанте"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самым сложным для россиян в "Тотальном диктанте" стали слова "коньяк" и "стерлядь", сообщила председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева на пресс-конференции, посвященной итогам акции.

"Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — стерлядь и коньяк. Так вот я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать что "коньяк" пишется с мягким, а не с твердым знаком", — сказала Кошкарева.

По ее словам, вторым самым сложным словом оказалось слово "стерлядь".

"Слова стерлядь столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить", — сказала она.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали около 200 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.