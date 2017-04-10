Эксперт назвала самые сложные слова для россиян в "Тотальном диктанте"
13:1310.04.2017
(обновлено: 13:19 10.04.2017)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Самым сложным для россиян в "Тотальном диктанте" стали слова "коньяк" и "стерлядь", сообщила председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева на пресс-конференции, посвященной итогам акции.
"Самым сложным у нас было такое предложение, в котором одновременно употреблялись два слова — стерлядь и коньяк. Так вот я думаю, что в слове "коньяк" допускали ошибки, потому что большинство наших участников — это дамы или девушки, которые не так часто употребляют этот напиток. И я хочу сказать что "коньяк" пишется с мягким, а не с твердым знаком", — сказала Кошкарева.
По ее словам, вторым самым сложным словом оказалось слово "стерлядь".
"Слова стерлядь столько было вариантов, что трудно было бы все их перечислить", — сказала она.
"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное всемирное событие. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, ее участниками стали около 200 тысяч человек. Текст "Тотального диктанта" каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.
Восьмого апреля в России состоялась образовательная акция "Тотальный диктант", участие в которой, мог принять любой желающий.
Акция "Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года, ее главной целью является возможность оценить любому желающему свои знания русского языка и побудить интерес к грамотности.
В Москве "Тотальный диктант-2017" охватил аудиторию Московского педагогического государственного университета.
Участники образовательной акции могли сами выбрать, к кому идти писать диктант — к преподавателю-филологу или к медийной личности.
В Новосибирски желающим проверить свои знания было предложено написать диктант в аудитории Новосибирского государственного университета, как одной одной из площадок акции.
Участникам "Тотального диктанта-2017" вручали памятные значки.
Участвовать в "Тотальном диктанте" может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.
Диктант проводится по принципу анонимности — никто из его участников не обязан указывать свое настоящее имя.
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки читает текст диктанта в аудитории Московского педагогического государственного университета.
В столице, помимо университетских аудиторий, диктант также в инновационном центре "Сколково", где текст зачитывал музыкант Игорь Бутман.
В Омске участники "Тотального диктанта-2017" проверяли свои знания в аудитории Омского государственного университета им. Достоевского.
Автор текста акции "Тотальный диктант" в 2017 году, писатель Леонид Юзефович читает текст диктанта в аудитории Новосибирского государственного университета.
В 2017 году в России "Тотальный диктант" не охватил всего три региона: Магаданскую область, Ингушетию и Ненецкий автономный округ.
Текст "Тотального диктанта-2017" в Москве читала вице-мисс мира 2015 София Никитчук.
В десятках городов России и мира проводятся бесплатные курсы русского языка, на которых можно подготовиться к "Тотальному диктанту".
"Тотальный диктант" также можно было написать онлайн, для этого были организованы трансляции из трех часовых поясов.
В 2017 году "Тотальный диктант" охватил 514 городов в России и 287 городов в 70 странах мира.