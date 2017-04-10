В России могут запретить рекламу курительных смесей и услуг магов в сосетях

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Законопроект, запрещающий рекламировать в социальных сетях курительные смеси, услуги магов и колдунов, а также биологически активные добавки внес на рассмотрение Госдумы депутат Виталий Милонов.

Предлагается установить штраф до 500 тысяч рублей за нарушение этого запрета.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в понедельник, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно тексту инициативы, в социальных сетях запрещается рекламировать услуги оккультно-магического характера и народной медицины, а также курительные смеси и смеси, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а также биологически активные и пищевые добавки. За нарушение такого запрета граждан предлагается наказывать штрафом в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также законопроектом предлагается запретить продажу товаров дистанционным способом с использованием соцсетей пользователям, не достигшим 18 лет. За нарушение такого запрета предусматривается наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей – для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей – для юридических лиц.