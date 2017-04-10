В России могут запретить рекламу курительных смесей и услуг магов в сосетях

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Законопроект, запрещающий рекламировать в социальных сетях курительные смеси, услуги магов и колдунов, а также биологически активные добавки внес на рассмотрение Госдумы депутат Виталий Милонов.
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в понедельник, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Согласно тексту инициативы, в социальных сетях запрещается рекламировать услуги оккультно-магического характера и народной медицины, а также курительные смеси и смеси, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а также биологически активные и пищевые добавки. За нарушение такого запрета граждан предлагается наказывать штрафом в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, юридические лица — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.