Милонов предложил запретить использовать соцсети для несогласованных акций

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Законопроект депутата Виталия Милонова, внесенный в Госдуму в понедельник, предусматривает ряд запретов для пользователей, в том числе запрет на использование социальных сетей с целью организации несанкционированных митингов, демонстраций и шествий.

Милонов внес в ГД законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей, который обязывает пользователей предоставлять паспортные данные при регистрации в социальных сетях. Кроме того, вводится запрет регистрироваться в соцсетях детям до 14 лет. В документе среди прочего прописаны запреты для пользователей социальных сетей.

В законопроекте предлагается запретить "использовать социальную сеть с целью организации несанкционированного собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в том числе предоставлять и распространять информацию об их проведении и предлагать принять в них участие.

Также, согласно проекту, запрещается иметь несколько страниц в одной социальной сети, распространять заведомо недостоверную информацию, предоставлять при регистрации недостоверные персональные данные, пользоваться соцсетями в рабочее время при осуществлении трудовой деятельности в организациях, полностью финансируемых за счет средств бюджетной системы РФ, а также в служебное время при прохождении государственной гражданской службы.

Согласно проекту закона, пользователям запрещается распространять любые виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также предоставлять ее напрямую несовершеннолетним. Также предлагается запретить распространять информацию, голосовую информацию, письменные тексты, изображения, звукозаписи, музыкальные произведения, аудиовизуальные произведения, содержащие объекты авторских и (или) смежных прав, без разрешения правообладателя.

В законопроекте содержится запрет на распространение текстов переписки с другими пользователями без их предварительного согласия. Также предусматривается запрет предоставлять и распространять "информацию, пропагандирующую национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции и (или) табачных изделий, социальное, расовое, национальное, религиозное неравенство, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, нецензурную брань", а также распространять в изображения, аудиовизуальные произведения порнографического характера.

Кроме того, в проекте содержится пункт о запрете предоставления и распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также другие экстремистские материалы.