Милонов предложил запретить использовать соцсети для несогласованных акций

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Законопроект депутата Виталия Милонова, внесенный в Госдуму в понедельник, предусматривает ряд запретов для пользователей, в том числе запрет на использование социальных сетей с целью организации несанкционированных митингов, демонстраций и шествий.
В законопроекте предлагается запретить "использовать социальную сеть с целью организации несанкционированного собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", в том числе предоставлять и распространять информацию об их проведении и предлагать принять в них участие.
Также, согласно проекту, запрещается иметь несколько страниц в одной социальной сети, распространять заведомо недостоверную информацию, предоставлять при регистрации недостоверные персональные данные, пользоваться соцсетями в рабочее время при осуществлении трудовой деятельности в организациях, полностью финансируемых за счет средств бюджетной системы РФ, а также в служебное время при прохождении государственной гражданской службы.
В законопроекте содержится запрет на распространение текстов переписки с другими пользователями без их предварительного согласия. Также предусматривается запрет предоставлять и распространять "информацию, пропагандирующую национальную, классовую, социальную нетерпимость, употребление алкогольной продукции и (или) табачных изделий, социальное, расовое, национальное, религиозное неравенство, нетрадиционные сексуальные отношения, насилие, жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение, нецензурную брань", а также распространять в изображения, аудиовизуальные произведения порнографического характера.
Кроме того, в проекте содержится пункт о запрете предоставления и распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также другие экстремистские материалы.