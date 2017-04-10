В Госдуму внесли законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей, который, в частности, предусматривает, что пользователь при регистрации должен будет сообщить паспортные данные.
Отмечается, что персональные данные, помимо перечисленных в настоящей части, гражданин предоставляет добровольно.
Кроме того, авторы инициативы предлагают запрещать или ограничивать использование социальных сетей в рабочее время. Поправки об этом хотят внести в Трудовой кодекс.