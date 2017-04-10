В Госдуму внесли законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о правовом регулировании деятельности социальных сетей, который, в частности, предусматривает, что пользователь при регистрации должен будет сообщить паспортные данные.

"При регистрации владелец обязан затребовать у физического лица, осуществляющего регистрацию, в электронной форме документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить фамилию, имя, отчество (при наличии) и возраст указанного физического лица", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что персональные данные, помимо перечисленных в настоящей части, гражданин предоставляет добровольно.

Кроме того, авторы инициативы предлагают запрещать или ограничивать использование социальных сетей в рабочее время. Поправки об этом хотят внести в Трудовой кодекс.