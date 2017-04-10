Более 60% россиян поддержали запрет детям до 14 лет пользоваться соцсетями

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Большинство россиян (62%) поддерживают законодательную инициативу о запрещении детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил РИА Новости, что разработал федеральный законопроект, предполагающий запрет пользования социальными сетями для детей, чей возраст не достиг 14 лет. Документ также подразумевает правила, по которым при регистрации владелец сервиса будет обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. В случае нарушения этого требования он будет обязан выплатить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Согласно исследованию, против данной инициативы высказалась треть граждан (35%), прежде всего жители Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом, когда речь заходит о регламентации пользования соцсетями для всех граждан, уровень несогласия заметно возрастает. Так, 52% отрицательно восприняли предложение о регистрации в социальных сетях по паспорту. В то время как с пониманием и поддержкой отнеслись к идее 39% опрошенных.

"Высокий уровень поддержки инициатив по введению дополнительных мер законодательного регулирования в социальных сетях в первую очередь обусловлен тем, что сегодня россияне воспринимают интернет в числе источников возникновения широкого спектра угроз безопасности, начиная от простого мошенничества и заканчивая созданием групп суицида, в которые в первую очередь вовлекается молодежь", — комментирует результаты исследования руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Опрос проведен 6 апреля в ходе телефонного интервью среди 600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.