В Свердловской области выясняют детали изъятия детей у глухонемой матери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр – РИА Новости. Специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области выясняют обстоятельства, при которых в Алапаевске у глухонемой матери изъяли шестерых детей, сообщил РИА Новости в понедельник региональный детский омбудсмен Игорь Мороков.

Как сообщалось ранее, по данным местных СМИ, у глухонемой жительницы Алапаевска по решению суда изъяли шесть дочерей и поместили их в детдом. При этом, как отмечали СМИ, на заседаниях отсутствовал сурдопереводчик, а потому женщина не могла понять, о чем идет речь.

"Мы собираем информацию, будем разбираться. Сделаем запрос в комиссию по делам несовершеннолетних Алапаевска. Если есть необходимость, то будем помогать в восстановлении родительских прав в суде", — сказал Мороков.