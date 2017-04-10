На ВДНХ в рамках "Парка будущего" появится аттракцион "Метро времени"

МОСКВА, 10 апр – РИА Недвижимость. Итальянская компания Pizzarotti & C. S.p.A, выигравшая торги на строительство "Парка будущего" на ВДНХ, создаст аттракцион "Метро времени", имитирующий путешествие в прошлое на поезде метро, сообщила РИА Недвижимость гендиректор ВДНХ Екатерина Проничева.

"Этот аттракцион позволит совершить фантастическое путешествие в прошлое на поезде метро с несколькими остановками", – рассказала она. Собеседница агентства уточнила, что "Метро времени" будет создавать эффект полного присутствия, за счет сочетания реальных декораций и проекций.

"В его основе – симулятор движения. Аттракцион даст возможность погрузиться в атмосферу исторических событий с помощью трехмерной графики, роботизированных кукол, световых и звуковых эффекты", – добавила глава ВДНХ. По ее словам, аттракцион будет доступен как взрослым, так и детям, начиная с 4-5 лет.

Кроме "Метро времени", как пояснила Проничева, в число основных аттракционов "Парка будущего" войдут американские горки, оформленные в тематике Москвы будущего (аттракцион "Город"), гигантская карусель "Сад бабочек" и канатная дорога протяженностью 1 километр. "Для усиления эффекта полета в кабинках на канатной дороге будет прозрачный пол", – сказала собеседница "РИА Недвижимость".

О том, что Pizzarotti & C. S.p.A стала победителем конкурса на реализацию проекта "Парка будущего", Проничева сообщила на президиуме правительства Москвы во вторник на прошлой неделе. Планируется, что парк аттракционов создадут на ВДНХ на площади в 17 гектаров осенью 2018 года, а посещаемость первой очереди составит 2 миллиона человек в год. Цена билета на аттракционы будет начинаться от 300 рублей.