Минюст России исключил "Эковахту Сахалина" из реестра иностранных агентов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 апреля – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило "Экологическую вахту Сахалина" из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", сообщил РИА Новости в понедельник руководитель организации Дмитрий Лисицын.

"Об этом Минюст сообщил в своем письме, поступившем в общественную организацию накануне. Решение принято 15 марта в связи с отсутствием в деятельности "Эковахты" признаков "иностранного агента", — рассказал Лисицын.

Проверка регионального управления Минюста в феврале 2017 года подтвердила, что организация еще в сентябре 2015 года отказалась от получения иностранных денег, вернула их благотворителям и с тех пор работает исключительно с помощью российского финансирования – добровольных пожертвований граждан и организаций. Государственной поддержки из бюджетов различных уровней "Эковахта Сахалина" не получает.

"Вне зависимости от этого решения Минюста организация по-прежнему считает включение ее в реестр "иностранных агентов" в сентябре 2015 года неправомерным и продолжает оспаривать это в судах различных инстанций", — добавил эколог.

В частности, жалоба по одному из исков "Эковахты Сахалина" к Минюсту России недавно поступила в Европейский суд по правам человека. Ещё один иск экологов сейчас рассматривает Верховный суд России.

Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" создана в 1997 году. В 2016 году организация работала по 10 проектам и программам, касающимся сохранения лососевых рыб и среды их обитания, разумного использования лососевых ресурсов, борьбы с браконьерством, повышения безопасности и экологических стандартов нефтегазовой отрасли, сохранения зеленых насаждений в городах.