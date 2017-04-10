СМИ: в России хотят разрешить выращивать опиумный мак

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В России могут разрешить выращивать опиумный мак для производства лекарств, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на неназванного собеседника в Минпромторге.
"Министерство готовит законопроект, который снимет действующий запрет на промышленное выращивание опиумного мака для производства обезболивающих", — пишет газета.
На данном этапе в России зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций, добавляет "Известия" со ссылкой на представителей Минпромторга.