Хороший, плохой, злой. Как брянский народный герой-участковый бежал из суда

МОСКВА, 10 апреля – РИА Новости, Лариса Жукова. В городе Сельцо Брянской области вторую неделю ищут бывшего участкового Левана Хуцишвили. После оглашения обвинительного приговора о взятке экс-полицейский пропал. Власти считают, что скрыться ему помогли местные жители. Сами сельцовцы уверены: Хуцишвили оболгали и собираются на митинг в его поддержку 23 апреля. Подробности – в материале РИА Новости.

Таинственное исчезновение подсудимого Хуцишвили

Сельцовский городской суд Брянской области работает до шести вечера, но 31 марта заседание длилось почти до полуночи. На скамье подсудимых сидел чемпион России по каратэ 2007 года и лучший участковый региона 2013-го Леван Хуцишвили. Местного полицейского обвиняли в "крышевании" нелегальных торговцев алкоголем.

Суд приговорил бывшего участкового к пяти с половиной годам колонии строгого режима и постановил взять его под стражу после оглашения приговора.

Однако Хуцишвили пропал. Местный телеканал сообщил, что он просто "ушел из зала суда". Таинственное исчезновение осужденного вызвало скандал, но ответственных так и не нашли.

Интернет-газета "Брянские новости" не преминула заметить, что неким образом казус связан с личностью судьи – Натальи Прудниковой, которая еще полтора назад была секретарем в суде. По данным издания, "Прудникова стала зачитывать приговор, не убедившись в том, что в зале нет конвоя, хотя сама же велела отправить Хуцишвили в колонию строгого режима".

В защиту Прудниковой в социальных сетях выступили жители Сельцо: "Если судья писала приговор в совещательной комнате, приставы должны были тоже ждать оглашения и следить за Хуцишвили".

Судебные приставы вовсе не обязаны это делать – за экс-полицейским должны были прибыть сотрудники УФСИН, ответил за подчиненных глава брянского управления Федеральной службы судебных приставов Александр Канищев. В Федеральной службе исполнения наказаний в свою очередь отметили, что доставить осуждённого в тюрьму должны были сотрудники "других правоохранительных органов".

Официально о побеге Хуцишвили объявили лишь спустя сутки. Данных о том, что перекрывали город, нет. Власти Сельцо предполагают, что уйти от правосудия бывшему участковому помогли местные жители.

Красота и алкоголь в Сельцо

Сельцо, в котором развернулись драматические события, – это маленький город Брянской области с населением чуть больше шестнадцати тысяч человек, из которых около четырех тысяч – дети и подростки. В населенном пункте пять школ, столько же детских садов, Брянский химический завод, мясокомбинат "Тамошь", лесокомбинат и группа компаний "Минеральные воды", в центре города – железнодорожная станция.

© Фото: serotonin-11 Сельцо

"Необыкновенно красива природа прилегающих окрестностей: Сельцо с трех сторон окружено сосновым бором, с четвертой – придеснянскими лугами Мы с любовью называем его маленькой капелькой великой России", – поэтически описывал поселение глава администрации Виктор Мамошин в заявке на участие во всероссийском конкурсе.

В прошлом году Сельцо признали лучшим городом для детей и семей в категории населенных пунктов до двадцати тысяч жителей.

"Вот это поворот! Даже за пределами Брянской области этот адов городишко слывет пристанищем наркоманов", – удивились новости о выигранном конкурсе местные жители.

Дело в том, что Сельцо не раз признавали одним из самых неблагополучных городов Брянщины в отношении распространения ВИЧ.

Однако, судя по публикациям местной прессы, главной проблемой для властей остается не наркомания, а засилье магазинов по продаже легального и контрафактного алкоголя.

"Похвастаться "алкоизобилием" может каждый район — точки растут, как грибы", — писали СМИ.

Борьба с нелегальной продажей спиртного шла своим чередом, пока в сокрытии торговцев контрафактом не обвинили участкового Сельцо Левана Хуцишвили.

В истории маленького города появился прецедент: жители начали выходить на "народные сходы". В 1989 году в Сельцо подростки устроили бунт против стражей порядка и спалили участок милиции. В 2015 году ради полицейского с грузинской фамилией сельцовцы пошли на несогласованные митинги и даже отправились в администрацию президента.

© Фото: страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте" Фотография Левана Хуцишвили с профиля "ВКонтакте"

Сельцовский герой

29-летнего Левана Хуцишвили многие жители Брянщины считают кем-то вроде народного героя. Родом из семьи советского военного летчика, в 2007 году Хуцишвили стал чемпионом России по каратэ. Примерно тогда же он начал работу тренером по этому виду спорта.

С 2008 по 2009 годы обладатель черного пояса по каратэ прошел военную службу в 16-й отдельной бригаде спецназа ГРУ и покинул армию в должности младшего сержанта.

Вернувшись в Сельцо, продолжил тренерскую деятельность и устроился участковым. На участке, закрепленном за Хуцишвили, было не менее двух тысяч жителей. "Посещать неблагополучные семьи, улаживать бытовые конфликты и разнимать пьяные ссоры ему не привыкать", сообщал местный телеканал. Помимо этого, Хуцишвили приходилось решать вопросы с мигрантами и нелегальной торговлей на городском рынке, а также незаконным производством алкоголя.

"Были проблемы с соседями – они самогон варили. Теперь этого нет", – рассказывала о работе Хуцишвили местный продавец Галина Ивашина.

По данным журналистов, участковый составил несколько сотен протоколов на самогонщиков и ликвидировал с десяток их точек.

В 2013 году Хуцишвили признали лучшим участковым области и наградили почётной грамотой министра МВД. На сайте регионального управления за него проголосовали все местные жители. Они высоко ценили его прежде всего за занятия с молодежью – в городе-лидере области по распространению ВИЧ полицейский создал бесплатную школу по каратэ на базе школы №1, где тренировались около ста мальчиков и девочек не только из Сельцо, но даже из Брянска и его окрестностей.

© Фото: страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте" Фотография Левана Хуцишвили с профиля "ВКонтакте"

Участковый воспитал семь чемпионов областных соревнований по каратэ и рукопашному бою, серебряных и бронзовых призёров различных соревнований, и стал участником проекта "Гордость России".

Хуцишвили был убежден: трудных подростков должны воспитывать не "улицы", а спортзал, рассказывал он проекту: "В свое время я бесплатно занимался у моего тренера, не платил ни копейки. У меня и мысли не было брать деньги за свои уроки. Город у нас маленький, и я вижу, как многие семьи живут: платить нет возможности".

В 2014 году он возглавил отделение участковых уполномоченных полиции Сельцо и женился на местной жительнице Ольге Изотиковой, служащей в региональном МЧС и имеющей дочь от первого брака. В 2015-м на него завели уголовное дело.

© Фото: страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте" Фотография Хуцишвили в социальной сети "ВКонтакте"

Внедрение под прикрытием ФСБ и арест

Дело, возбужденное против Хуцишвили, сельцовцы считают фиктивным. Официальная версия заключается в том, что ежемесячно он получал две тысячи рублей за сокрытие нелегальной точки производства алкоголя, и, таким образом, за четыре года сумел выручить свыше ста тысяч рублей.

Другие подробности истории рассказал порталу "БрянскToday" отец учаскового Гоча Хуцишвили. По его словам, в апреле 2015 году жители Сельцо стали жаловаться на очередную точку продажи контрафакта.

По заданию руководства, Хуцишвили должен был войти в доверие нелегальных бизнесменов и закрыть точку. Все его разговоры якобы прослушивало ФСБ. Как только участковый и его помощник, следуя легенде, вошли в квартиру, была вызвана оперативная группа.

Владельцы точки, которую закрыл Хуцишвили, попали под суд. А в ФСБ, по словам отца участкового, решили, что участковый вел укрывательство магазина, и завели дело о превышении должностных полномочий. Вскоре его переквалифицировали в злоупотребление служебным положением. В чем оно заключалось, Хуцишвили не поясняли.

Все время, пока велись следственные мероприятия, участковый, отстраненный от службы, продолжал вести секцию по каратэ. Свою вину Хуцишвили не признавал. Отец утверждал, что на сына оказывали давление:

"Ему прямо в лицо говорили: ничего, дружок, ты у нас посидишь месяц, два, три. На третий соскучишься по жене. Потом давили на то, что мать больна онкологией. По матери соскучишься и напишешь все, что нам надо".

2 апреля 2016 года мать Левана Хуцишвили умерла.

"Даже если будет стоить жизни"

Родители воспитанников Хуцишвили собирали подписи и стояли с ними у здания суда каждое заседание. Все верили, что судья вынесет оправдательный приговор. На это надеялся и сам участковый, рассказала его жена Ольга Изотикова.

– Ровно за день до суда мы с Леваном разговаривали, как начнём нашу жизнь после приговора. Были готовы к тому, что его отпустят. С другой стороны, пусть бы ему дали год колонии общего режима. Мы бы боролись за него, обжаловали приговор. Но то, что ему дали такой большой срок в колонии строгого режима… Мы не знали, что делать. Леван стоял и смотрел на меня.

По ее словам, решение о побеге возникло у него спонтанно.

– Он спросил у отца: "Бежать?". Отец ответил отрицательно. Мы вышли из зала суда, ждали конвой. Леван резко схватил меня за руку, отвел в сторону и сказал: "Я тебя очень сильно люблю. У нас всё будет хорошо". После этого меня кто-то позвал. Когда я повернулась, Левана уже не было.

Отец Левана подтвердил эту историю журналистам и заявил, что не знает, где сейчас сын:

– В тот вечер сын сказал мне, что вынужден нарушить закон, потому что и в его отношении закон нарушили. Он планирует добиваться правды и своего полного оправдания, даже, если ему это будет стоить жизни.

© Фото: страница Левана Хуцишвили "ВКонтакте" Фотография Левана Хуцишвили с профиля "ВКонтакте"

Сельцо после исчезновения Хуцишвили

В ходе разбирательств Гоча Хуцишвили потерял супругу и сына, но это дело стало трагедией не только для него.

– Он единственный человек в истории Сельцо, который поднял авторитет милиции среди молодёжи. Это плевок на нас. Многие дети хотели, как Леван, стать полицейскими. Он учил их честности и порядочности, ходил в сады и школы, интересовался поведением и учёбой своих учеников. Теперь наших детей тошнит от полиции и властей – у них отобрали друга, товарища, тренера и наставника, – сокрушается сельцовец Андрей Давыдов. – Когда на соревнованиях по каратэ в Брянске мой сын сломал на ноге пальцы, он ничего не сказал и провел еще четыре боя. Мы узнали о травме только после финального поединка. Он не смог наступить на ногу, тогда Леван взял его на руки и понес. Боевой дух у сына от Левана.

– Он уберёг детей от наркотиков, запрещал курить, проверял дневники, заставлял исправлять двойки. Сколько призеров и победителей он сделал из ребят, которые до прихода в секцию по дворах ошивались, курили за углом. Человек правильный и честный до мозга костей, порой даже по-детски наивный, – продолжает Тамара Гусейнова.

В версию о взятках в две тысячи рублей родители воспитанников Хуцишвили не верят: с 2012 года они не раз предлагали платить за тренировки детей хотя бы по тысяче рублей.

– 90 детей – 90 тысяч в месяц. Он мог бы два миллиона рублей за два года заработать совершенно законно. А ему "вешают" 100 тысяч за четыре года. Как нам поверить этому бреду?

Также местные жители с недоверием относятся к мотивации властей бороться с контрафактом. "Знаю шесть точек – полицейские уазики проезжают их мимо, говорят, что их нет", "на Пионерской круглосуточно продают, на протяжении многих лет", "в "Белых берегах" точка около аптеки" – рассказывают возмущенные граждане.

По их словам, единственным свидетелем обвинения стала пенсионерка, которая сама была замешана в изготовлении самогона, и пошла на сделку со следствием, чтобы ее точку не закрыли: "Сейчас продолжает травить людей. Но властям это неинтересно".

© Фото: serotonin-11 Дом в Сельцо

Но больше всего местные жители переживают за судьбу своих детей. Не меньше тридцати воспитанников Хуцишвили почти профессионально владеют приемами рукопашного боя – в отсутствие тренера их навыками могут воспользоваться "в криминальных интересах".

Исчезнувшему участковому они желают терпения и удачи.

"Лева, беги! Чем дальше – тем лучше!", – пишут они в соцсетях.

Супруга Хуцишвили Ольга оставила видеопослание. Она обещает бороться за мужа. "Больно осознавать, что в его 29 лет ему ломают жизнь. Даже не ломают, а уже сломали… Но мы сильные, мы перенесем всё это. Мы будем с ним даже на расстоянии".

Согласно статье 313 УК РФ, за побег из-под стражи арестанта ждет лишение свободы сроком до четырех лет. Таким образом, наказание для бывшего "лучшего участкового" Левана Хуцишвили может увеличиться до девяти с половиной лет.