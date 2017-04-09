Прокуратура проверит данные об изъятии у глухонемой матери шести детей
15:2709.04.2017
(обновлено: 15:28 09.04.2017)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверит информацию об изъятии у местной жительницы ее шестерых детей, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
По данным местных СМИ, у глухонемой жительницы Алапаевска по решению суда изъяли шесть дочерей и поместили в детдом. По сведениям прессы, на заседаниях отсутствовал сурдопереводчик, а потому женщина не могла понять, о чем идет речь.
"Эта информация будет передана в профильный отдел, который проведет проверку", — сказала представитель прокуратуры.