Прокуратура проверит данные об изъятии у глухонемой матери шести детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр – РИА Новости. Прокуратура в Свердловской области проверит информацию об изъятии у местной жительницы ее шестерых детей, сообщила РИА Новости представитель ведомства.

По данным местных СМИ, у глухонемой жительницы Алапаевска по решению суда изъяли шесть дочерей и поместили в детдом. По сведениям прессы, на заседаниях отсутствовал сурдопереводчик, а потому женщина не могла понять, о чем идет речь.

"Эта информация будет передана в профильный отдел, который проведет проверку", — сказала представитель прокуратуры.