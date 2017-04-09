Пассажиров поезда Москва - Брест будет сопровождать медицинская бригада РЖД

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Пассажирский состав поезда Москва — Брест после столкновения с электричкой отбуксирован на Белорусский вокзал, пассажиров будет сопровождать медицинская бригада РЖД, говорится в сообщении компании.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

"В 01:40 пассажирский состав отцепили от локомотива и отбуксировали резервным локомотивом на Белорусский вокзал", — говорится в сообщении.

Московский департамент транспорта ранее сообщил, что поезд Москва — Брест в ближайшее время отправится в станции назначения.

"Пассажиров поезда №3 будет сопровождать медицинская бригада, выделенная профильным подразделением ОАО "РЖД", — добавляется в сообщении.

Глава МЧС России Владимир Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям поручил брать на жесткий контроль "каждого пострадавшего по жизненным показаниям".

"Приоритет — люди пожилого возраста и дети", — сказал он. Министру доложили, что в медицинской бригаде, которая будет сопровождать поезд, — два врача с необходимой медицинской укладкой.