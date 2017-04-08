Роскомнадзор пригрозил Zello блокировкой

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Роскомнадзор направил в американскую компанию Zello уведомление о нарушении российского законодательства и предупредил о возможной блокировке на территории РФ.

"Мы получили уведомление от Роскомнадзора о том, что Zello будет заблокирована в России на следующей неделе", — говорится на официальной странице компании в Twitter.

We've got a notice from Roskomnadzor that Zello will be blocked in Russia next week. More to follow… https://t.co/vnTUyoJO9W — Zello Inc (@Zello) 7 апреля 2017 г.

​В сообщении также прилагается ссылка на текст документа, где говорится, что компания нарушила федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", не поставив в известность власти о начале работы в РФ. Если Zello не выполнит требование ведомства в течение трех дней, все информационные ресурсы кампании подвергнуться блокировке.

Американская компания Zello занимается разработкой мобильных приложений.