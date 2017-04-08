Роскомнадзор пригрозил Zello блокировкой

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Роскомнадзор направил в американскую компанию Zello уведомление о нарушении российского законодательства и предупредил о возможной блокировке на территории РФ.
"Мы получили уведомление от Роскомнадзора о том, что Zello будет заблокирована в России на следующей неделе", — говорится на официальной странице компании в Twitter.
We've got a notice from Roskomnadzor that Zello will be blocked in Russia next week. More to follow… https://t.co/vnTUyoJO9W— Zello Inc (@Zello) 7 апреля 2017 г.
66%Блокировать сайты до выполнения требований властей
3.5%Замедлять доступ к их сайтам
13%Штрафовать
17.5%Никак, эти компании зарегистрированы в других странах и не будут подчиняться российским законам
Американская компания Zello занимается разработкой мобильных приложений.