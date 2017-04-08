Медведев выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Гречко

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной космонавта Георгия Гречко, отметив его вклад в отечественную космонавтику, сообщается в субботу на сайте правительства РФ.

"Георгий Михайлович Гречко был представителем легендарного поколения лётчиков-космонавтов, талантливым инженером и исследователем. Дважды Герой Советского Союза, мужественный и самоотверженный человек, Георгий Михайлович многое сделал для развития отечественной космонавтики и ракетно-космической промышленности", — говорится в телеграмме.

Премьер добавил, что "он (Гречко) активно занимался общественной работой, особое внимание уделял популяризации достижений российской науки". "Его телепередача "Этот фантастический мир" пользовалась большим зрительским успехом. Благодаря ей миллионы мальчишек грезили о полётах к далёким звёздам и мечтали стать космонавтами", — отметил Медведев.

По словам Медведева, "друзья и коллеги знали Георгия Гречко и как заядлого путешественника и филателиста, увлечённого и творческого человека, которого нам всем будет очень не хватать".