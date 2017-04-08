Умер космонавт Георгий Гречко

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Космонавт Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте журнала "Новости космонавтики".

"В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 — ЦКБЭМ — НПО "Энергия" Георгий Михайлович Гречко", — говорится в сообщении.

"Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким космонавта.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Впервые он совершил полет в космос в 1975 году — в качестве бортинженера на космическом корабле "Союз-17". Второй полет Гречко состоялся зимой 1977-1978 годов, третий — в осенью 1985 года. Всего он провел в космосе 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд, на его счету также один выход в открытый космос.

После ухода из отряда космонавтов Гречко был инструктором-космонавтом-испытателем, а затем — ведущим научным сотрудником Института физики атмосферы Академии наук.

Кроме того, Гречко с 1977 по 1990 году вел телепрограмму "Этот фантастический мир". Помимо двух золотых звезд Героя Советского Союза, он награжден тремя орденами Ленина, чехословацким и индийским орденами, медалями "За заслуги в освоении космоса", "За трудовое отличие" и многими другими.