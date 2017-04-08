Первый общегородской субботник в Москве собрал около миллиона участников

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В первом общегородском субботнике в Москве, по данным на 10.00, принимает участие почти один миллион человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На 10.00 в первом общегородском субботнике участвует почти один миллион человек. В работах по благоустройству города сегодня задействовано более 8,2 тысяч единиц техники", — сказал Бирюков журналистам в субботу.

Накануне глава комплекса городского хозяйства Москвы заявлял, что в субботнике смогут принять участие москвичи различных возрастов и профессий, школьники, студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий.

"Службы комплекса городского хозяйства ведут работы по поддержанию чистоты и порядка в круглосуточном режиме и оснащены для этого всем необходимым, однако участие горожан в благоустройстве крайне важно. Все участники субботников будут обеспечены инвентарем, инструментами и посадочным материалом", — рассказал Бирюков.

По его словам, субботники в столице — это возможность не только привести в порядок лесопарковые зоны, скверы, парки по месту жительства, дворы, территории школ, больниц и учреждений соцзащиты, но и отдохнуть.

Месячник по весеннему благоустройству проходит в Москве с 25 марта по 29 апреля. По решению властей Москвы традиционные общегородские субботники пройдут 8 и 29 апреля.