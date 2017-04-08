Чистая Россия: зачем нам субботники, если есть дворники-мигранты?

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Зачем нужны субботники, по крайней мере, в Москве, — до сих пор загадка. Здесь в сфере благоустройства работает так много людей, что, кажется: они должны бы уже давно убрать весь мусор и начисто, со скрипом, отмыть столицу с шампунем и бальзамом.

Я регулярно наблюдаю, как кто-то из дворников-мигрантов (а других теперь почти нет) лениво колет лёд на обочине, или метёт улицу, или копает что-то, а рядом стоят еще несколько человек в одинаковых ярких жилетах – и не делают ничего. Даже не разговаривают.

То есть они стоят, а москвичи потом радостно выходят на субботники, чтобы доделать то, что не смогли сделать специально нанятые (на бюджетные деньги) люди.

Местные власти уже который год пытаются превратить весенние субботники в развлечение: музыка в парках, акции, шутки-прибаутки, кепки-футболки и агрессивные рекламные кампании в соцсетях.

Может, и есть в этом смысл какой-то, не знаю. Может те, кто в этих кепках и футболках сделают селфи для соцсетей и уберётся в субботу в парке, потом лишний раз не выкинут на улице пустую банку из-под пива?

Хотя… ведь те, кто мусорит и гадит, как раз вряд ли пойдут на субботник: добровольная уборка не значится в их системе ценностей.

Зачистка Москвы

© Фото: Евгения Водолазская Уборка в Королеве

Москва, конечно, по чистоте и ухоженности выигрывает по сравнению с остальными российскими городами. На благоустройство здесь денег не жалеют, и это заметно: парки, детские площадки, дворы преобразились. Не все, но большинство.

При этом остались места ну совсем запущенные (субботниками там не обойдешься): территории вокруг строек и складов, убогие гаражные комплексы, какие-то непонятные пустыри совсем рядом с ТТК. Те, кто поедет по Садовому кольцу и МЦК (железнодорожному кольцу), увидят две разные столицы.

Но мы эти ужасные районы стараемся пока не замечать, это вроде как не наш город.

Пока хотелось бы, чтобы хотя бы дворы были ухожены, детские площадки исправны, чтобы асфальт и плитку не меняли каждый год, и дворников чтобы не меняли, а мы бы их знали по именам — как раньше.

И сколько бы нам ни рассказывали про подвиги московских коммунальщиков и дворников — за несколько последних лет на газонах и дворовых тротуарах, покрытых плиткой, всё ещё остались реагенты и соляная крошка: смыть их не смогли никакие дожди. То ли для этого нужны специальные пылесосы, то ли какие-то волшебные мётлы (впрочем, для газонов и они не подойдут).

Волшебная метла и легендарное бревно

Волшебная метла когда-то была у бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова (образ мэра-дворника — с метлой и, конечно, в кепке — увековечил в знаменитой скульптуре Зураб Церетели).

Именно Юрий Лужков возродил в столице субботники, уже не коммунистические, не ленинские, а просто – весенние, бодрые и деловитые.

Мэр Москвы ежегодно по весне сам подметал улицы, убирал листья, вешал скворечники и сажал деревья. С каждым годом желающих подключиться к весенней трудотерапии становилось всё больше, Лужкову помогали звезды, местные депутаты и активные горожане.

Никакой особой техники в начале 2000-тысячных не было, всё делалось по старинке: мётлы, грабли да лопаты.

Крутому каноническому имиджу Лужкова с метлой предшествовал разве что Ильич с бревном – за 80 лет до этого.

Владимир Ленин действительно в какой-то момент, в начале 20-х годов нёс бревно – на уборке в Кремле. Но это был не субботник в нашем понимании (уборка территорий), а дополнительный день, субботний труд на благо революции.

История о том, как Ленин нёс бревно в Кремле во время некоего субботника, обросла мифами и легендами, а позже появилось множество картин (явно написанных с чьих-то слов – для революционной пропаганды).

В общем, тех, кто постарше, подобной информацией не удивишь. В советское и перестроечное время мы все по весне выходили на зачистку территорий. А потом – усталые и довольные – немножко веселились и (взрослые) выпивали. Но по сути – делали то, что не успели сделать местные дворники.

Сейчас весенние субботники стали уже чем-то вроде обязательных корпоративов и team-building: мы веселы, счастливы, талантливы!

Настроение у тех, кто добровольно убирается, наверняка будет хорошим, будет удовлетворение от того, что сделали город хоть немного чище, опять же физическая нагрузка на природе – настоящая трудотерапия.

Собрались в выходные, поубирались немного, запостили фото в соцсетях, покричали, попели, поучаствовали в конкурсах – и план выполнен, начальники довольны, местная управа тоже, фотки в Инстаграм имеются.

Да, нам ещё далеко до, к примеру, японского понимания абсолютной чистоты (когда чистота окружающего мира означает чистоту души и помыслов). Там к этому приручают с детства: убираться – это не обязанность, а норма существования.



У Японии, понятно, – свой путь, отличный от других. Но ничто не мешает России очиститься – в буквальном смысле – от грязи, пыли и лени. И начать можно в ближайшую субботу, в своём дворе – никогда ведь не поздно.