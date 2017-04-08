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Общество

Чистая Россия: зачем нам субботники, если есть дворники-мигранты?

12:1708.04.2017
(обновлено: 13:38 08.04.2017)
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Жители Москвы принимают участие в общегородском субботнике в Парке искусств Музеон
© РИА Новости. Максим Блинов
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Зачем нужны субботники, по крайней мере, в Москве, — до сих пор загадка. Здесь в сфере благоустройства работает так много людей, что, кажется: они должны бы уже давно убрать весь мусор и начисто, со скрипом, отмыть столицу с шампунем и бальзамом.

Я регулярно наблюдаю, как кто-то из дворников-мигрантов (а других теперь почти нет) лениво колет лёд на обочине, или метёт улицу, или копает что-то, а рядом стоят еще несколько человек в одинаковых ярких жилетах – и не делают ничего. Даже не разговаривают.   

То есть они стоят, а москвичи потом радостно выходят на субботники, чтобы доделать то, что не смогли сделать специально нанятые (на бюджетные деньги) люди.

© РИА Новости. Евгений Самарин
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Сергей Собянин на субботнике в столичном районе Отрадное. Архивное фото

Местные власти уже который год пытаются превратить весенние субботники в развлечение: музыка в парках, акции, шутки-прибаутки, кепки-футболки и агрессивные рекламные кампании в соцсетях.

 

 

Может, и есть в этом смысл какой-то, не знаю. Может те, кто в этих кепках и футболках сделают селфи для соцсетей и уберётся в субботу в парке, потом лишний раз не выкинут на улице пустую банку из-под пива?

Хотя… ведь те, кто мусорит и гадит, как раз вряд ли пойдут на субботник: добровольная уборка не значится в их системе ценностей.

Зачистка Москвы

© Фото: Евгения Водолазская
Уборка в Королеве

Москва, конечно, по чистоте и ухоженности выигрывает по сравнению с остальными российскими городами. На благоустройство здесь денег не жалеют, и это заметно: парки, детские площадки, дворы преобразились. Не все, но большинство.

Марафон добрых дел 2017 стартует в марте
© РИА Новости. Александр Кряжев
В Одинцово в субботнике 8 апреля поучаствуют более 880 организаций
При этом остались места ну совсем запущенные (субботниками там не обойдешься): территории вокруг строек и складов, убогие гаражные комплексы, какие-то непонятные пустыри совсем рядом с ТТК. Те, кто поедет по Садовому кольцу и МЦК (железнодорожному кольцу), увидят две разные столицы.  

Но мы эти ужасные районы стараемся пока не замечать, это вроде как не наш город.

Общегородской субботник. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Около тысячи инструментов получат жители на субботнике в Реутове
Пока хотелось бы, чтобы хотя бы дворы были ухожены, детские площадки исправны, чтобы асфальт и плитку не меняли каждый год, и дворников чтобы не меняли, а мы бы их знали по именам — как раньше.

И сколько бы нам ни рассказывали про подвиги московских коммунальщиков и дворников — за несколько последних лет на газонах и дворовых тротуарах, покрытых плиткой, всё ещё остались реагенты и соляная крошка: смыть их не смогли никакие дожди. То ли для этого нужны специальные пылесосы, то ли какие-то волшебные мётлы (впрочем, для газонов и они не подойдут).

Волшебная метла и легендарное бревно

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Юрий Лужков на городском субботнике

Волшебная метла когда-то была у бывшего московского градоначальника Юрия Лужкова (образ мэра-дворника — с метлой и, конечно, в кепке — увековечил в знаменитой скульптуре Зураб Церетели).

Именно Юрий Лужков возродил в столице субботники, уже не коммунистические, не ленинские, а просто – весенние, бодрые и деловитые.

Мэр Москвы ежегодно по весне сам подметал улицы, убирал листья, вешал скворечники и сажал деревья. С каждым годом желающих подключиться к весенней трудотерапии становилось всё больше, Лужкову помогали звезды, местные депутаты и активные горожане.

© РИА Новости. Валерий Мельников
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Юрий Лужков во время общегородского субботника. Архивное фото

История проведения субботников в России
Никакой особой техники в начале 2000-тысячных не было, всё делалось по старинке: мётлы, грабли да лопаты.

Крутому каноническому имиджу Лужкова с метлой предшествовал разве что Ильич с бревном – за 80 лет до этого.
Владимир Ленин действительно в какой-то момент, в начале 20-х годов нёс бревно – на уборке в Кремле. Но это был не субботник в нашем понимании (уборка территорий), а дополнительный день, субботний труд на благо революции.
История о том, как Ленин нёс бревно в Кремле во время некоего субботника, обросла мифами и легендами, а позже появилось множество картин (явно написанных с чьих-то слов – для революционной пропаганды).

© РИА Новости
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Картина Михаила Соколова "В.И. Ленин на Всероссийском субботнике". 1936 год

В общем, тех, кто постарше, подобной информацией не удивишь. В советское и перестроечное время мы все по весне выходили на зачистку территорий. А потом – усталые и довольные – немножко веселились и (взрослые) выпивали. Но по сути – делали то, что не успели сделать местные дворники.

Сейчас весенние субботники стали уже чем-то вроде обязательных корпоративов и team-building: мы веселы, счастливы, талантливы!

Настроение у тех, кто добровольно убирается, наверняка будет хорошим, будет удовлетворение от того, что сделали город хоть немного чище, опять же физическая нагрузка на природе – настоящая трудотерапия.

А вот и наши первые участники!!!! Не дожидаясь общегородских субботников коллектив театра танца Гжель уже привел в порядок свою территорию и не забыл поставить #нашчистыйсзао!☝Друзья! Спасибо за оперативность и креатив!!! ✔А мы напоминаем, чтобы стать участником нашего фотоконкурса необходимо прийти на субботник в своем районе! Ударно потрудиться! И запечатлеть самый яркий и удачный момент своего труда! Приветствуются яркие постеры и плакаты! Публикуйте фотографии в социальных сетях VK, instagram или Facebook c хэштегом #нашчистыйсзао! Победители будут объявлены 2 мая! И, конечно, не обойдется без сюрпризов😉🎂 #сзао #szao #moscow #foto #москва #уборка #субботник #конкурс #гбужилищник #митино #щукино #куркино #строгино #хорошевомневники #покровскоестрешнево #южноетушино #северноетушино #благоустройство#чистыйдвор#москва#субботник2017#паркдубрава#ландшафтныйпаркмитино#парксеверноетушино#гжель

Публикация от PrefecturaSZAO (@prefectura_szao) Апр 7 2017 в 10:28 PDT

Собрались в выходные, поубирались немного, запостили фото в соцсетях, покричали, попели, поучаствовали в конкурсах – и план выполнен, начальники довольны, местная управа тоже, фотки в Инстаграм имеются.

 

Да, нам ещё далеко до, к примеру, японского понимания абсолютной чистоты (когда чистота окружающего мира означает чистоту души и помыслов).  Там к этому приручают с детства: убираться – это не обязанность, а норма существования.

У Японии, понятно, – свой путь, отличный от других. Но ничто не мешает России очиститься – в буквальном смысле – от грязи, пыли и лени. И начать можно в ближайшую субботу, в своём дворе – никогда ведь не поздно.

Молодёжная редакция "Молодо-Зелено" Орехово-Зуевского информагентства приглашает ореховозуевцев, неравнодушных к облику своей малой Родины, принять участие в первом весеннем субботнике. Акция чистоты стартует в Орехово-Зуеве и районе 8 апреля с 10 часов. Главной площадкой субботника в Орехово-Зуеве станет парк 1 Мая, в Орехово-Зуевском районе определены две основные площадки — береговые линии озера Гора и Давыдовского озера в деревне Давыдово. #стратегиягубернатора#ореховозуево#ореховозуевскийрайон#благоустроство#субботник

Публикация от Орехово-Зуевская правда (@ozp_gazeta) Апр 7 2017 в 8:15 PDT

 

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