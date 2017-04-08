Директор мексиканской киносети получил российский орден Дружбы

МЕХИКО, 8 апр – РИА Новости. Алехандро Рамирес Маганья, генеральный директор мексиканской сети кинотеатров Cinepolis, получил в пятницу российский Орден Дружбы и заявил об интересе своей компании к выходу на российский рынок.

"Орден вручается за его большой вклад в развитие экономических и гуманитарных связей с Россией, господин Маганья полностью соответствует требованиям для получения ордена", — заявил на церемонии вручения посол РФ в Мехико Эдуард Малаян.

По его словам, это государственная награда, введенная в 1994 году, вручается гражданам других стран за их большие заслуги в деле развития связей и дружбы между народами и сближение культур.

"Для меня это – большая честь и мотив продолжать поиск возможностей для сближения России и Мексики на различных направлениях – предпринимательском и культурном", — заявил сам Рамирес. Он намерен продолжать привозить в Мексику российское кино, причем не только в столицу, но и в регионы.

По словам Рамиреса, речь может идти и не только о Мексике. "Cinepolis присутствует сейчас в десяти странах – Мексике, Бразилии, Чили, Колумбии, Перу и всей Центральной Америке, и то, что мы начинаем делать здесь (в части продвижения российского кино), думаем начать и в других частях региона", — сказал бизнесмен.

Он сообщил также о потенциальном интересе Cinepolis к выходу на российский рынок. "Мы ищем новые рынки для роста, но конкретного плана у нас пока нет, мы изучаем рынки Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока, всего есть семь потенциальных рынков, возможно, мы выйдем на два-три в течение пяти лет, и Россия для Cinepolis является одной из таких возможностей", — сказал Рамирес.