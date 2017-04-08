Григорий Лепс спел дуэтом с конкурсанткой "Ты супер!"

МОСКВА, 08 апр — РИА Новости. Следующий этап, новые концертные номера, незабываемые встречи участников со своими кумирами — завтра, 8 апреля, стартует второй тур детского международного вокального конкурса "Ты супер!". По итогам каждого выпуска в четвертьфинал пройдут лишь четверо ребят.

Участница из Беларуси Анастасия Кравченя очень волновалась перед вторым выступлением. Девушка ещё не знала, что организаторы приготовили для неё сюрприз. Поддержать конкурсантку пришёл Григорий Лепс. Известно, что популярный исполнитель скуп на комплименты и всегда говорит то, что думает. Стоя за кулисами, певец внимательно наблюдал за выступлением конкурсантки.

© Фото: PR НТВ Григорий Лепс и конкурсантка "Ты супер!" Анастасия Кравченя

"Тебе досталась сложная взрослая песня, которую невозможно прочувствовать ребёнку, но ты спела её очень мило и аккуратно, — отметил Лепс. — Видно, что ты долго работала над своим выступлением, подошла к этому ответственно и серьёзно. Молодец! Продолжай в том же духе, и всё у тебя будет хорошо!".

Григорий Лепс решил сделать для Насти ещё один сюрприз, пожалуй, самый важный для вокалистов, которые делают свои первые шаги на большой сцене. Лепс предложить Насте спеть дуэтом. Несмотря на волнение, девушка выдержала это испытание и доказала, что юность и неопытность вовсе не помеха для сценических побед.

Подробности этой встречи зрители узнают уже в субботу, 8 апреля, в 20:00 на телеканале НТВ. Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии заявить о себе.

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