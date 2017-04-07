Обновленный музейный комплекс Катынь под Смоленском откроется в декабре

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Открытие обновленного музейного комплекса Катынь в Смоленской области, посвященного отношениям России и Польши в XX веке, состоится в декабре 2017 года, сообщил РИА Новости в пятницу научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

"В российской части мемориального комплекса Катынь строится музейный центр, где разместятся выставки, посвященные отношениям России и Польши в XX веке. Первые информационные щиты, раскрывающие трагические исторические факты Советско-польской войны 1919-1921 годов, уже открыты. Открытие обновленного музейного комплекса состоится в декабре 2017 года, основные строительные и монтажные работы планируется завершить в ноябре", — сказал Мягков.

Он отметил, что российско-советско-польские отношения в XX веке носили сложный и противоречивый характер. Так, в уже открытой части новой экспозиции рассказывается как за 20 месяцев Советско-польской войны в плену оказались около 157 тысяч красноармейцев и почему живыми оттуда вернулись не более 75 тысяч человек.

"Однако в новой экспозиции мы хотели бы подчеркнуть, прежде всего, положительные моменты общей истории. В конце концов, мы были на одной стороне в жесточайшей войне против нацизма — и память о боевом братстве должна быть для нас приоритетом, несмотря на все сложности в текущей политике. История, на мой взгляд, она не только учит, но и предостерегает от необдуманных действий. В этом отношении она является лучшим воспитателем как для политиков, так и для рядовых граждан наших стран", — подчеркнул Мягков.

По его словам, важнейшей частью экспозиции останется "Катынское дело". "Планируется существенно расширить освещение этих трагических страниц истории, в том числе за счет их рассмотрения в общем контексте международной ситуации конца 1930-х годов, а также более подробного раскрытия содержания военного и дипломатического противоборства европейских держав накануне и в начальный период Второй мировой войны", — сказал научный директор РВИО.

Благоустройство мемориального комплекса осуществляет РВИО и министерство культуры РФ. Кроме открытия музейного центра, планируется создание арт-объекта, центром которого станет памятник советским гражданам, погибшим в Катыни.