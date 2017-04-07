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Общество

Опасная работа: продюсера детской поп-группы обвинили в педофилии

20:0007.04.2017
01641
Съёмки видеоклипа группы Джинсовые мальчики Звони на 916.
© официальная страница группы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Следственный комитет России ходатайствовал о заключении под стражу Сергея Грушевского, продюсера омской детской поп-группы "Джинсовые мальчики". Его обвиняют в педофилии. Подробнее о ситуации — в материале РИА Новости.

Версия следствия

Сергей Грушевский, 45-летний москвич родом из Омска, подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Версия следствия такова: с 2014 по 2016 год он под предлогом проведения музыкальных репетиций приглашал к себе в квартиру малолетних мальчиков, после чего, "подавляя их волю, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера".

Автомобиль полиции
© Fotolia/ Alexandr Blinov
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Следствие планирует в ближайшее время предъявить фигуранту обвинение и уже заявило суду ходатайство о заключении Грушевского под стражу. Следователи также пытаются выявить иные аналогичные эпизоды. Статья, по которой предъявлено обвинение, — одна из наиболее тяжелых в Уголовном кодексе: если приговор будет обвинительным, Грушевскому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Известно, что в СК обратилась как минимум одна жительница Москвы, которая сообщила, что "неизвестный по имени Сергей с августа 2014 по март 2015 года в своей квартире на проспекте Мира совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына 2006 года рождения". Другие источники говорят о трех мальчиках, все возрастом не старше 12 лет.

То, что называется "подстава"

Между тем знакомые и коллеги Сергея Грушевского в основном не верят таким обвинениям. И даже предполагают, что продюсера "подставили".

"Зная этого человека более четверти века, не могу соотнести с моим представлением о нем растиражированные сегодня обвинения, — говорит омская журналистка Елена Завьялова. — И я уверена, что это или ошибка, или то, что обычно называется словом подстава".

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© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Коллега и соавтор Грушевского также растерян: по его словам, дети приходят в продюсерский центр Сергея с родителями и у них все в порядке. Не верит обвинениям и певец, знающий фигуранта дела, Сергей Салтыков.

"Даже подумать о нем такое было невозможно, — сказал журналистам приятель Грушевского, солист группы Casual Алексей Яшин. — Сергей — нормальный парень, мы дружили и дружим! И никогда никаких намеков ни на что такое!"

Джинсовые мальчики

Сергей Грушевский, основатель продюсерского агентства "Музыка солнца", владеет множеством профессий. Он и актер, и поэт, и музыкант, и телеведущий. Но сейчас судьба Сергея повисла на волоске из-за его любимого проекта — группы "Джинсовые мальчики". Это ансамбль, собранный из совсем юных музыкантов — 11-13-летних ребят, которые под фонограмму исполняют песни на детско-подростковую тематику. Постоянный солист группы — сын Сергея Грушевского Влад, другие участники довольно часто меняются.

"Просто чья-то мама решила заработать, — комментирует ситуацию Александр М., один из бывших солистов группы. — Не поверю без доказательств".

У всех детей из всех составов группы есть родители, говорит Александр. Дети в студию, по его словам, приезжают не одни (они не из детских домов), и их родители обычно обеспеченные люди.

"Было" или "не было" — вопрос, на который должно ответить только следствие и суд. Однако уже сейчас ясно, что и для профессионала, который занимается такой музыкой, и для юных артистов, и для родителей "мальчишеская группа" — это потенциально очень опасный формат.

"Если полвека назад дети-певцы, такие как Робертино Лоретти или советский его коллега Сережа Парамонов, пользовались успехом, и никто при их виде не думал ни о чем "таком", то сейчас настали другие времена, — говорит коллекционер грампластинок Юрий Суханов. — Эстетика поп-музыки стала слишком сексуализирована, поэтому выступления в этом жанре почти всегда превращаются в провокации".

Опрошенные РИА Новости родители 10-12-летних детей признают эстетику "Джинсовых мальчиков" весьма спорной. "Нездоровая фантазия режиссера, безобразные рифмы, дурная музыка, отвратительный сюжет, — негодует москвичка, мать троих детей Алина Евграфова. — К тому же маленькие — около 10 лет — дети поют о первых поцелуях, которые их самих наверняка еще в принципе не интересуют. Противно, когда из детей делают вульгарных взрослых".

Проблема в том, что часто ребята, которых педофилы завлекают в свои сети, получают от них больше внимания и заботы, чем от собственных родителей, отмечает отец двоих мальчиков Антон Пукирев. Но, по словам Пукирева, возможно, если обвинения правдивы, что это тот самый случай, когда "педофил действительно любит детей".

 

Группа "Бэтмен", Омск, 1990-е годы

Сергей Грушевский, кстати, в юности сам был звездой "мальчиковой группы" в родном Омске. Эта группа называлась "Бэтмен" и в самом начале 90-х соперничала в своем городе по популярности с "Ласковым маем". Возможно, проект "Джинсовые мальчики" — с видеоклипами, концертами, дисками и всеми остальными атрибутами взрослой поп-сцены — это не только подарок сыну, но и своеобразная ностальгия. Но как бы то ни было, уголовное дело, которое разрабатывает против продюсера Следственный комитет, ясно показывает: музыкальные шоу-коллективы такого жанра с участием малолетних детей — это в наши времена крайне опасная работа.

 

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