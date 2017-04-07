Поиск в Google начнет показывать данные о достоверности сведений

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Корпорация Google добавит в пятницу в поисковый и новостной сервисы механизм проверки сведений, сообщает издание Verge.

Издание сообщает, что Google будет использовать отсылки к специальным ресурсам, проверяющим информацию на достоверность, например, PolitiFact и Snopes, и показывать на экране, верно утверждение или нет.

Издание приводит скриншот с примером этой функции. В строке запроса указано: "27 миллионов человек являются рабами". Под строкой поиска значится: "Проверено PolitiFact на наличие фактологических ошибок: практически верно", также приводится ссылка на подтверждающую статью.

Издание пишет, что введенная Google функция позволит привлечь внимание интернет-пользователей к проверяющим факты организациям, но не поможет бороться с распространением "фейковых" новостей на платформе Google.