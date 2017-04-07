Муниципальный фильтр приводит к ухудшению жизни россиян, считает депутат

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Система муниципального фильтра приводит к политической и экономической монополии в России, что ухудшает социально-экономическое положение граждан нашей страны, заявил журналистам первый замрук фракции Госдумы "Справедливая Россия" Александр Бурков.

"Система муниципального фильтра привела к политической монополии у нас в стране, а политическая монополия в дальнейшем создает и экономическую монополию. Отсюда и ухудшение жизни россиян", — сказал Бурков.

Парламентарий добавил, что при существовании муниципального фильтра в регионах растут цены на продукты питания, на продукты народного потребления, на коммунальные услуги, а тарифы принимаются без учета мнения населения.

В четверг руководители оппозиционных парламентских партий направили в письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос об отмене муниципального фильтра для своих кандидатов.