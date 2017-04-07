В Москве в выходные пройдет снег, тепло вернется в начале недели

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Выходные принесут в столичный регион похолодание и снег, а вот в начале новой рабочей недели снова потеплеет, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня мы будем находиться в теплом секторе циклона, поэтому с утра будут еще прояснения, днем пасмурно и небольшой дождь. Пока еще довольно тепло: ожидается +10… +15 градусов. Выходные ознаменуются ощутимым похолоданием. В субботу пасмурно, ночью возможен туман, днем временами дожди. Ветры развернутся на холодные северо-западные румбы 5-10 метров в секунду. Ночью +2… +7 градусов, а днем не выше +5… +10 градусов", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", в ночь на воскресенье пройдет холодный фронт, он будет сопровождаться осадками интенсивного ливневого характера в виде дождя, переходящего в заряды снега с вторжением полярного холода и гололедицей. Температура будет колебаться около нулевых отметок. Днем гребень антициклона очистит небо от облаков, переменная облачность без существенных осадков и +3… +8 градусов, что соответствует норме.

"В понедельник начнется повышение температуры, связанное с прохождением слабо выраженного теплого фронта, поэтому небо опять немного нахмурится, возможны слабые дожди. Ночью —2… +3 градуса, а днем уже +6… +11 градусов, а во вторник можно ожидать потепления до +15 градусов", — добавили в погодном центре.

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