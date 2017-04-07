Московские библиотеки запустят интернет-акцию "Читаем Евтушенко"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Департамент культуры города Москвы и столичные библиотеки запускают художественную акцию "Читаем Евтушенко", в память о поэте популярные актеры прочитают стихи Евгения Евтушенко, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Видеоролики опубликуют в сети. С 11 апреля их также начнут транслировать на экранах в столичных читальнях. Принять участие в проекте согласились актёры Анатолий Белый, Сергей Безруков, Михаил Трухин, Евгений Миронов, Максим Виторган, Виктория Толстоганова", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Дирекции культурных центров, к акции смогут присоединиться все желающие. Каждый может снять собственный ролик, прочитать стихи Евтушенко, а потом выложить в сеть с хештегом #читаем_Евтушенко.

Сообщается, что ролики можно будет увидеть на странице "Библиотеки Москвы" в соцсети Facebook, а также на странице проекта "Кинопоэзия". На экранах в читальнях видео, записанные во время акции #читаем_Евтушенко, будут транслировать в течение месяца.

Классик советской и российской поэзии, шестидесятник Евгений Евтушенко 1 апреля скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.