Начальником новосибирского метро стал экс-глава погрануправления ФСБ

НОВОСИБИРСК, 7 апр – РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил начальником Новосибирского метрополитена бывшего главу погрануправления ФСБ по региону Аркадия Чмыхайло, который с 2015 года возглавлял службу безопасности подземки, сообщает пресс-центр мэрии.

Мэр Новосибирска уволил прежнего начальника метрополитена Андрея Ксензова 21 марта, заявив, что принял такое решение из-за "несоблюдения финансовой дисциплины". По словам мэра, надбавки к зарплате, которые прежний начальник подземки начислял сам себе, достигали 100 тысяч рублей. Андрей Ксензов пытается обжаловать это решение в суде.

"Начальником МУП города Новосибирска "Новосибирский метрополитен" назначен Аркадий Чмыхайло. Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть", — говорится в сообщении.

Чмыхайло родился в 1960 году в Алма-Ате Казахской ССР, в 1981 году закончил Высшее пограничное военно-политическое училище с квалификацией офицер с высшим военно-политическим образованием, по специальности "военно-политическая, общевойсковая". В 1991 году закончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина с квалификацией офицер с высшим военным образованием, преподаватель истории, по специальности "военно-политическая". В 2005 года закончил Военную академию генерального штаба Вооруженных сил РФ с квалификацией "специалист в области управления" по специальности "военное и государственное управление".

С 1977 года по 2015 год Аркадий Чмыхайло служил в Вооруженных силах РФ. Его воинское звание – генерал-майор. Последние несколько лет он возглавлял пограничное управление ФСБ РФ по Новосибирской области.

С 2015 года работал начальником службы безопасности, заместителем начальника Новосибирского метрополитена.