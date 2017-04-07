СМИ: пилотов-заочников не пустят за штурвал пассажирского самолета

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Росавиация приостановила выдачу свидетельств коммерческим пилотам-заочникам без летной практики, которые пользовались лазейкой в системе профессионального образования, рассказали газете "Известия" в ведомстве.

Как отмечает издание, человек, получивший теоретическую подготовку в авиационных учебных центрах, поступал на заочное отделение в российские вузы гражданской авиации и через два года получал степень бакалавра, не имея летной практики. Таким образом они получали формальное право на получение свидетельства коммерческого пилота.

"Около 300 человек собирались воспользоваться этим каналом в ближайшее время, среди них были те, у кого ранее пилотские свидетельства уже были аннулированы. В настоящее время мы остановили выдачу свидетельств для всех, кто обучался заочно", — сказал источник издания в Росавиации.

Отмечается, что на заочной форме обучения в авиационных вузах даются только теоретические знания, летная практика в программу не входит. Однако крупные авиаперевозчики требуют от будущих пилотов несколько сотен часов налета.

Газета пишет, что в настоящее время Росавиация направила указания не выдавать свидетельства на основании дипломов о высшем образовании всем начальникам межрегиональных территориальных управлений воздушного транспорта и должностным лицам, ответственным за выдачу свидетельств авиационного персонала.