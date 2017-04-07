Трудолюбие, требовательность к себе и принципиальность – качества, помогающие в жизни независимо от пола. Ольга Евгеньевна Кириллова этими качествами обладает в полной мере, потому и занимает пост начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России.
Первое образование – основополагающее, – говорит Ольга Евгеньевна. – Еще в детстве мне хотелось стать учителем, я им стала.
И своей профессии не изменила. Можно учить в школе математике, а можно учить профессии, миграционному законодательству: как его читать, как применять, как относиться к людям.
Ольга Кириллова начинала работать на Сахалине, где волею случая из педагогического коллектива ушла в органы внутренних дел.
Показав себя на службе государству компетентным и самоотверженным сотрудником, 13 апреля 2016 года указом президента Российской Федерации назначена начальником Главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел Российской Федерации.
Своим сотрудникам я говорю, никогда не ставьте ограничительных рамок в том, чего вы хотите достичь в жизни. С полной самоотдачей и интересом решайте профессиональные задачи. Уважайте коллег, учитесь у них. Не ищите, на кого можно переложить груз исполнения и ответственности. От простых задач переходите к более сложным.
Ольга Евгеньевна считает, что постепенное продвижение вперед, шаг за шагом, является признаком здоровой карьеры.
Она никогда не стремилась занять высокую должность: было очевидно, что придется больше работать, нести больше обязательств и, напротив, меньше внимания близким, меньше сна.
Но опять-таки так сложилось: теперь есть и высокий пост, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», и много чего еще…
Но зато есть жесткий график работы и большая ответственность; минуты отдыха случаются крайне редко.
Хорошо, что семья понимает и поддерживает. У Ольги Евгеньевны пожилой отец, муж – офицер в отставке, дочь, две внучки. Любят, ждут, помогают.
Конечно, мне хочется больше быть со своей семьей, активнее участвовать в жизни подрастающих внуков, самой ходить на детские праздники, проводить с ними больше времени, - признается Ольга Кириллова.
Люблю заниматься дизайном, обустраивать домашний уют своими руками. Вообще мечтаю полноценно реализовать себя как женщина. Убраться в доме, приготовить еду и накормить семью – это здорово, потому что делается собственными руками, с чувством. Это приносит невероятное удовольствие.
Пока что приходится довольствоваться отпусками. И, помимо близких рядом, лучший отдых для Ольги Евгеньевны – книги. Уехать на море и погрузиться в литературу – значит отвлечься от текущих дел и восстановить силы.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.