Своим сотрудникам я говорю, никогда не ставьте ограничительных рамок в том, чего вы хотите достичь в жизни. С полной самоотдачей и интересом решайте профессиональные задачи. Уважайте коллег, учитесь у них. Не ищите, на кого можно переложить груз исполнения и ответственности. От простых задач переходите к более сложным.