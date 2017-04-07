Воссоздать советский Хогвартс: родители борются за школу в Горках Ленинских

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Антон Размахнин В подмосковных Горках Ленинских родители учеников средней школы — бывшей экспериментальной "Школы памяти Ленина" — объединяют усилия, чтобы вернуть учебному заведению былую славу. О том, чего хотят родители и что им мешает — в репортаже РИА Новости.

Конец эксперимента

В Советском Союзе было множество школ имени Ленина, но только эта, в подмосковных Горках — не "имени", а "памяти". Все дело в том, что эту школу Владимир Ильич открывал лично в 1920 году. А Надежда Константиновна Крупская в 1920-е и 1930-е годы была главным организатором и попечителем школы.

© Антон Размахнин Советские мозаики на стенах напоминают о временах былой славы школы "Горки"

Во времена своего расцвета школа памяти Ленина была одной из лучших в стране. Экспериментальные программы, педагоги с кандидатскими и докторскими степенями, прекрасная учебная база — в том числе один из первых компьютерных классов.

"Это была образцово-показательная, экспериментальная школа, известная на всю страну, — вспоминает выпускник школы "Горки" 52-летний Михаил Серяпов. — Мой младший сын сейчас учится в седьмом классе. Сравнивая нашу школу 40 лет назад и сейчас, я прихожу в уныние: это просто небо и земля".

До 2014 года такое положение школы "Горки" обеспечивалось ее статусом — она была экспериментальной площадкой Российской академии образования (преемницы Академии педагогических наук СССР). После академической реформы 2013 года школы РАО стали "не положены", поэтому учредителем "Горок" стало непосредственно Министерство образования и науки РФ. Так что сейчас школа — редкий в Подмосковье экземпляр не муниципального, а федерального среднего учебного заведения.

Сейчас школа — более или менее обычная. "Вообще-то в школе все хорошо, куда лучше, чем в остальных школах района, — говорит заместитель директора "Горок" Василий Чуркин. — Например, из выпустившихся в 2016 году одиннадцатиклассников у нас четверо получили медали, а остальные школы дали по одному-два медалиста".

© Антон Размахнин Самое старое здание школы "Горки", где бывал Ленин - ныне школьный музей

Но своеобразие школы, ее дух — практически в прошлом, говорит Ольга, мама первоклассницы. В школе памяти Ленина учились ее свекровь, а потом муж, так что в семье достаточно хорошо помнят, "как оно было". Среди учеников школы "Горки" много династий, так что активным родителям чаще всего есть что вспомнить из советских времен и есть к чему стремиться.

Вся власть Совету



"Сделать школу снова великой" — именно этого хотят родители. Но это задача-максимум, которую нужно ставить и решать при помощи хороших методистов. Пока же — задача-минимум: получить возможность влиять на развитие учебного заведения. С этой целью активные родители школы подали иск к ее администрации и учредителю — Министерству образования, который будет рассматриваться на заседании Ленинского районного суда.

© Антон Размахнин Бывший корпус интерната школы "Горки" поражает запустением

Истцы требуют создать Управляющий совет школы — по уставу, основанному на Законе об образовании, в этот совет должны входить, в том числе, представители учеников и родителей. За последние несколько лет (кстати, после предписания Министерства образования Московской области) дирекция школы приняла лишь Положение об Управляющем совете, но сам Совет ни разу еще не собирался.

"Девятнадцатого апреля рассматривается мой иск к ФГБУ СОШ "Горки" о создании коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом школы, — говорит Михаил Серяпов. — Речь идет об Управляющем совете прежде всего. Без него в школе сложился практически единоличный режим управления, а это и незаконно, и неэффективно".

Неформальный родительский комитет школы не имеет никакой официальной формы, но вполне эффективно работает. Основной инструмент — родительские чаты в интернет-мессенджерах, рассказала Олеся Огарева. Не стоит забывать и о контактах "в реале": большинство родителей живут в пешей доступности друг от друга и хорошо знакомы между собой.

© Антон Размахнин Здание начальных классов средней школы "Горки": Ленин по-прежнему на посту

Министерство образования в письме, направленном группе истцов, отмечает, что не имеет отношения к организации в школе Управляющего совета, при этом финансирование школы осуществляется в запланированном объеме. В 2016 году сумма финансирования, отмечено в документе, составила 53 млн рублей.

Что реставрировать



Итак, что же было в "золотые" для школы советские времена? Прежде всего, новаторские методики — зачастую еще не утвержденные в Министерстве просвещения. И еще прекрасная материальная база. Физические, биологические, химические установки, новейшие проекторы, лингафоны и даже компьютерный класс — один из первых в СССР.

"Основной специализацией школы по традиции, заложенной еще Крупской, было сельское хозяйство, — рассказывает хранитель школьного музея Алла Антонова. — Школа нацелена была на воспитание ценных кадров для советского агросектора. Не было недостатка в опытной базе и специалистах: рядом был колхоз имени Владимира Ильича".

Действительно, на старых фотографиях видны теоретические и практические занятия школьников на участке. Вот, кстати, зачем школе были "лишние" гектары земли. "Яблони сажали, сами же потом собирали яблоки, — вспоминает Михаил Серяпов. — Вон они и сейчас растут, но нынешние дети их не едят".

Сейчас некогда отменную учебную площадку нужно серьезно "реставрирвоать". Судя по сайту школы (преподаватели от комментариев отказались), спецкурсов и факультативов в ней немного ("Занимательная грамматика" и внеурочное духовно-нравственное воспитание), программы же — вполне стандартные.

Интернатом школа "Горки" тоже уже не является. Здание с жилыми помещениями, построенное в 1960-х годах, частично пустует, а частично служит гостиницей: здесь зарегистрировано ООО "Алекс-Тревел", уставная деятельность которого — "размещение гостей в номерном фонде, находящемся в загородном доме". Громадные окна бывшей школьной столовой заколочены, площадка перед ней, служившая раньше для пионерских линеек, заросла травой и кустарником.

Материальная база школы, как утверждают родители-активисты, также нуждается в обновлении. На родительских форумах, где обсуждаются школы Домодедовского и Ленинского районов Подмосковья, школа "Горки" считается в целом хорошей, но "убитой". Этот эпитет, характеризующий разруху на территории и в классах, повторяется у многих родителей.

Сейчас уровень выпускников школы "Горки" считается достаточно высоким. Но одиннадцатиклассники — это ребята, поступившие в школу еще в 2000-х годах. А сейчас, утверждают жители Горок, ситуация ухудшилась, и нужно принимать срочные меры. Ради этого родители учеников готовы к организованным действиям. Что же, возможно, это самая полезная вещь, которой научил жителей Горок их самый знаменитый сосед, умерший 93 года назад.