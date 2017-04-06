В акции памяти на Манежной площади участвуют 50 тысяч человек

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Свыше 50 тысяч человек принимают участие в вечере памяти жертв взрыва в петербургском метро, который проходит на Манежной площади в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"В центре Москвы на Манежной площади проходит акция памяти. В мероприятии принимают участие свыше 50 тысяч человек. Полиция обеспечивает общественный порядок и безопасность", — говорится в сообщении.

Вечер памяти "Питер — Мы с тобой!" начался около получаса назад: москвичи возлагают цветы у стеллы города-героя Ленинград, зажигают памятные свечи. Организаторами вечера выступили Московская Федерация профсоюзов, профсоюз работников метрополитена, профсоюз работников транспорта, а также Транспортная ассоциация московской агломерации.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.