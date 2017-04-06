Эксперты объяснили, почему мартовские протесты не сбили рейтинг власти

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Протестные мероприятия в настоящее время не представляют угрозу рейтингу и поддержке власти, что продемонстрировали недавние мартовские акции, а незначительные колебания рейтингов — не заслуга протестующих, а естественный процесс, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Причиной тому, отмечают они, является и отсутствие легитимного лидера у оппозиции, и системная борьба самой власти с коррупцией.

Опрос, ранее опубликованный ВЦИОМ, показал, что политические события марта оказали на рейтинги большинства парламентских партий и одобрение деятельности государственных институтов "весьма ограниченный эффект". Так, по данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению 27 марта — 2 апреля составил 82,7% (с 85,0% за неделю 27 февраля — 5 марта). Работу премьер-министра, по данным за тот же период, положительно оценили 54,8% (с 60,3% в начале месяца), правительства – 61,5%.

Электоральный рейтинг "Единой России" по среднему значению за неделю 27 марта — 2 апреля составил 49,0% (в середине марта он поднялся до 51,4% — недельный максимум в текущем году). Среди парламентских партий рост рейтинга к концу месяца отмечается только у ЛДПР (до 14,4%). Поддержка КПРФ сохраняется на уровне 9,3%, а рейтинг "Справедливой России" за ту же неделю составил 4,8% (в начале марта – 6,1%).

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. МВД сообщило, что в ходе несанкционированной акции были задержаны около 500 человек, однако некоторые СМИ называли цифру в 700 человек. В столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции.

Протесты не угроза?

По мнению политолога Глеба Кузнецова, трудно прогнозировать изменение рейтингов, но в настоящее время протестные акции "не угрожают никак рейтингу власти".

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин также констатировал, что из полученных данных следует только, что протестная волна, "широко разрекламированная СМИ и частью комментаторов, почти не оказала никакого влияния на рейтинговые показатели как политических лидеров, так и основных политических сил".

Небольшие колебания, пояснил он, не являются заслугой протестных акций, а "укладываются в ту картину движения рейтинговых показателей, к которым мы уже привыкли".

Почему эффект оказался слабым

По мнению Кузнецова, участниками акций протеста стали статистически и социологически маленькие группы людей, "которые не в восторге от деятельности руководства страны" и которые "никакого влияния на рейтинги действующей власти оказывать не могут".

"У оппозиции нет, что называется, легитимного лидера — нет человека, который бы политически возглавил эти протестные акции. А если, например, такой человек захочет появиться, то не исключено, что значительная часть "протестующих" прекратят свой протест, потому что им этот человек будет не нравиться", — считает собеседник агентства.

По его мнению, рейтинг власти и протестные акции "существуют в параллельных, совершенно не пересекающихся мирах, и для власти эти протестные акции угрозой не являются".

Зудин при этом отмечает, что хотя "значение этой протестной акции было сильно преувеличено", это не означает, что власть не придает важного значения противодействию коррупции, а "прямо наоборот".

"Можно предположить также: если бы не было системной, последовательной и воспринимаемой общественным мнением борьбы с коррупцией, которая ведется российскими властями на протяжении нескольких последних лет, то результаты опроса были бы существенно иными. Российское общественное мнение видит борьбу с коррупцией на разных уровнях, включая уровень высших руководителей. И оценивает эту борьбу позитивно", — полагает политолог.

"Люди судят по делам"

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко в комментарии РИА Новости также отметил, что результаты опроса "свидетельствуют, что протестные акции, организованные представителями оппозиции, имели незначительное влияние на общую оценку деятельности нашей партии". "Поскольку сейчас люди, на мой взгляд, видят реальное выполнение предвыборных обещаний, реализации предвыборной партийной программы. Люди судят по делам", — сказал он.

По его словам, в четверг на президиуме генсовета ЕР будут внесены изменения в положение о партийных платформах, которые активируют их деятельность, что еще больше вовлечет людей с активной гражданской позицией в процесс принятия решений. "После каждой такой дискуссии (в рамках работы платформ) будет вырабатываться резолюция в адрес президиума генсовета, а затем в Госдуму и правительство. Таким образом, создается общественный "лифт" гражданских инициатив", — добавил Ревенко.

Зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов призвал не делать по результатам этого опроса серьезных выводов, так как эти данные находятся в пределах статистической погрешности, а сейчас в стране, по его словам, наступил политически "мертвый сезон".

"Во-первых, все эти колебания в пределах пары процентов находятся в пределах статистической погрешности, сами социологи это признают. А во вторых, сейчас такой "мертвый сезон" с точки зрения выборной кампании: думская кампания начала забываться, а новые федеральная и региональная кампании еще не начались, поэтому сейчас избиратель более апатичен. В связи с этим я бы не стал сейчас делать далеко идущие выводы из этих социологических исследований", — пояснил Емельянов РИА Новости.

Поддержка Путина и Медведева: что дальше?

В то же время, предположил Зудин, по мере приближения к президентским выборам и по мере начала развертывания президентской кампании "при прочих равных рейтинг Владимира Путина, скорее, будет повышаться".

Что касается рейтинга Дмитрия Медведева, то, по мнению Зудина, здесь многое будет зависеть от того, последует ли продолжение "информационной атаки, которой подвергся российский премьер". Если последует, то, скорее всего, колебания продолжатся и будут "нисходящие", добавил эксперт.

Прочность рейтинга Медведева, полагает Зудин, зависит и от того, будет ли Путин оказывать премьер-министру "знаки доверия". "В случае с Медведевым важную роль играет…, увидит ли общественное мнение сигналы, что Медведев продолжает пользоваться доверием российского президента, или не увидит таких сигналов", — заключил политолог.

В воскресенье, 2 апреля, 31 человек был задержан в Москве в связи с новой несанкционированной акцией, сообщили в столичном ГУ МВД. Накануне Генпрокуратура предупреждала о негативных последствиях несанкционированных акций, призывы к которым распространялись в соцсетях, а СК РФ начал расследование в связи с этими призывами.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе несанкционированного митинга 26 марта органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.