В поликлиниках могут появиться "врачи по спортивной медицине"

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья совместно с участниками круглого стола по оказанию медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, предлагает Минздраву РФ ввести в штатные нормативы поликлиник должность "врача по спортивной медицине".

В четверг в Госдуме проходит организованный комитетом по ГД по охране здоровья круглый стол "Законодательные аспекты организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом".

"Участники круглого стола рекомендуют Минздраву РФ ввести в рекомендуемые штатные нормативы поликлиники… должности "врача по спортивной медицине", — говорится в рекомендациях участников стола.

Помимо этого, министерству спорта РФ рекомендуется разработать положение о присвоении звания "Ветеран спорта РФ" с установлением мер дополнительной социальной поддержки.