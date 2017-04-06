Комитет Госдумы не одобрил запрет эротической рекламы в дневное время

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий транслировать рекламу эротического характера в дневное время.

В настоящее время закон "О рекламе" запрещает рекламу, содержащую информацию порнографического характера. К тому же, закон о СМИ "Об основных гарантиях прав ребенка" и основа законодательства о культуре содержат нормы, которые запрещают транслировать передачи с подобными материалами.

"В настоящее время транслируются телепередачи, запрещенные к показу в дневное время… Получается, показывать сами передачи нельзя (в дневное время — ред.), а рекламировать можно? В рекламный ролик вполне умещается информация, содержащая кадры, запрещенные для показа в дневное время. Данные рекламные ролики пропагандируют, вызывают интерес, разрушают представление граждан, в том числе и подростков, о нормальных, общепринятых человеческих отношениях", — отмечает автор документа, депутат Госдумы VI созыва Ян Зелинский в пояснительной записке.

В законе "О рекламе" предлагается внести изменения в пункт, определяющий характер рекламы. Согласно ему, реклама не должна содержать информацию порнографического характера. Зелинский предлагает дополнить этот пункт словами, которые устанавливают запрет на содержание "эротического характера и трансляцию без кодировки сигнала с 16.00 до 23.00 по местному времени".

По мнению депутата, "ограничение оборота продукции эротического и порнографического характера окажет влияние на нравственное воспитание человека, формирование культуры поведения и образа жизни, которые формируют человека как личность и полноценного гражданина". Введение норм также предотвратит "формирование аномальных, в том числе криминальных, форм сексуального поведения, защитит детей и женщин от сексуальной эксплуатации и насилия", полагает Зелинский.

Глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что предлагаемые изменения представляются "нецелесообразными", так как ни в самом проекте закона, ни в законодательстве РФ не имеют определения термины "информация эротического характера" и "кодировка сигнала". Жигарев также отметил, что правительство РФ дало отрицательное заключение по данному документу.