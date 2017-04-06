США
6.046 апреля17:05МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Комитет Госдумы не одобрил запрет эротической рекламы в дневное время

16:2306.04.2017
(обновлено: 16:34 06.04.2017)
11296
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий транслировать рекламу эротического характера в дневное время.

Модель Кендалл Дженнер. Архивное фото
© AP Photo/ Joel Ryan/Invision
Pepsico удалила рекламный ролик с моделью, вызвавший критику в соцсетях

В настоящее время закон "О рекламе" запрещает рекламу, содержащую информацию порнографического характера. К тому же, закон о СМИ "Об основных гарантиях прав ребенка" и основа законодательства о культуре содержат нормы, которые запрещают транслировать передачи с подобными материалами.

"В настоящее время транслируются телепередачи, запрещенные к показу в дневное время… Получается, показывать сами передачи нельзя (в дневное время — ред.), а рекламировать можно? В рекламный ролик вполне умещается информация, содержащая кадры, запрещенные для показа в дневное время. Данные рекламные ролики пропагандируют, вызывают интерес, разрушают представление граждан, в том числе и подростков, о нормальных, общепринятых человеческих отношениях", — отмечает автор документа, депутат Госдумы VI созыва Ян Зелинский в пояснительной записке.

В законе "О рекламе" предлагается внести изменения в пункт, определяющий характер рекламы. Согласно ему, реклама не должна содержать информацию порнографического характера. Зелинский предлагает дополнить этот пункт словами, которые устанавливают запрет на содержание "эротического характера и трансляцию без кодировки сигнала с 16.00 до 23.00 по местному времени".

Мальчик смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia/ Freer
Комитет ГД не одобрил запрет на использование иностранных слов в рекламе
По мнению депутата, "ограничение оборота продукции эротического и порнографического характера окажет влияние на нравственное воспитание человека, формирование культуры поведения и образа жизни, которые формируют человека как личность и полноценного гражданина". Введение норм также предотвратит "формирование аномальных, в том числе криминальных, форм сексуального поведения, защитит детей и женщин от сексуальной эксплуатации и насилия", полагает Зелинский.

Глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что предлагаемые изменения представляются "нецелесообразными", так как ни в самом проекте закона, ни в законодательстве РФ не имеют определения термины "информация эротического характера" и "кодировка сигнала". Жигарев также отметил, что правительство РФ дало отрицательное заключение по данному документу.

Комментировать
+
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Федор Станиславович
разве нормально когда днем по многим каналам показывают рекламу презервативов?! что спросит потом ребенок маму об этом? и что ему отвечать? или подроссток лет 13-ти , ему захочется применить увиденное на своем опыте!! я не говорю даже про рекламу пива и т.д комитет потому так и называется - там много коррупционеров!
16:44
06.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена