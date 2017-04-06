Без денег не нужны: семья из Калининграда отказалась от приемных детей

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Москве разгорелся скандал с семьей из Калининграда, которые отдали в столичный детдом семерых приемных детей. Они отказались от них после отказа в повышении пособия.

Без денег не нужны

Накануне глава департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян рассказал, что приемные родители из Калининграда передали в столичные органы опеки семерых детей.

По его словам, они мотивировали свое решение тем, что при переезде в Москву семье не удалось добиться повышения региональных пособий до столичного уровня.

Директор центра содействия семейному воспитанию "Наш дом", член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере Вадим Меньшов пояснил журналистам, что семерых детей возрасте от трех до 12 лет вернули в органы опеки пятницу.

Меньшов рассказал, что родители приехали из Калининграда, а власти столицы отказались оформлять "приемную семью" и платить московские выплаты.

Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на каждого ребенка. При этом, при оформлении приемной семьи в Москве пособия могут достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

Сейчас подростки временно находятся в Москве в доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Не единичный случай

Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович заявил, что ситуация с калининградской семьей далеко не единичная.

"Тенденция есть. Проблема такого рода очень серьезная, и, мне кажется, нужно решать ее на законодательном уровне в том числе", — отметил Бунимович.

Омбудсмен также добавил, что семья, которая оказалась в центре скандала, уже приезжала в Москву без детей.

Пособия на 150 тысяч рублей

"Тоже странная история — вроде бы берут детей, а приезжают без них, арендуют жилье в расчете на то, что дети получат в Москве квартиры. Здесь сложно говорить о бескорыстном, важном для нас устройстве семьи", — сказал правозащитник.

Федеральный уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что приемные родители, которые отказались от семерых детей, получали пособия на всех несовершеннолетних.

"Они получали один из видов пособий. Порядка 150 тысяч на семью было предоставлено именно пособия на детей, но вот следующий статус они уже не получили", — сказала Кузнецова журналистам в четверг.

Она также рассказала, что дети чувствуют себя хорошо. По словам омбудсмена, главное сейчас — найти им новые семьи.

"В ближайшее время будет принято решение о размещении этих детей в семьи, сейчас они пока будут находиться в этом сиротском учреждении, но уже на связи Калининград, и они также готовы подключиться, чтобы они как можно меньше времени провели в сиротском учреждении", — заявила правозащитница.

При этом Кузнецова добавила, что семья из Калининграда сможет брать на попечение других детей.

"Пока законодательно никто их не лишал этого права, поэтому это право за ними сохраняется", — пояснила она.

Омбудсмен также призвала решать вопросы межрегиональной поддержки и помощи приемным семьям.

"Это очень важный и болезненный вопрос… здесь очень важно вот эти вопросы межрегионального регулирования решить. И это непросто", — сказала Кузнецова.

По ее словам, важно сохранять равную поддержку семье, в какой бы регион она не поехала. Кузнецова отметила, что с детьми, от которых отказались приемные родители, обращались хорошо, поэтому "вдвойне непонятно, что же все-таки произошло".

"Здесь, я думаю, мы ставим вопрос психологу, который изучает привязанность. Конечно, сейчас, за несколько дней это сказать сложно", — подчеркнула она.

Дети вернутся в Калининград

По всей видимости, дети вернутся в Калининград.

"Мы решили забрать всех детей, ведь они жили в одной семье. Нельзя детей делить на своих и не своих. Все наши. Постараемся, чтобы сегодня руководитель Центра для детей без попечения родителей, представитель опеки и психолог вылетели в Москву", — сказала РИА Новости временно исполняющая обязанности министра по социальной политике Калининградской области Анжелика Майстер.

По словам чиновницы, семья была на хорошем счету.

"Впервые данная семья обратилась в органы опеки и попечительства Калининградской области в августе 2013 года. Родители имели хорошую репутацию, воспитывали двоих собственных детей. По меркам нашего региона семья считалась достаточно обеспеченной, имея собственное благоустроенное жилье и собственный бизнес", — пояснила Майстер.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что ситуация с детьми находится на личном контроле врио губернатора Антона Алиханова. В ближайшее время все семеро детей будут доставлены в Калининградскую область.