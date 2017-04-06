Комитет ГД не одобрил запрет на использование иностранных слов в рекламе

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов и выражений в рекламе.

Как отмечается в пояснительных документах к проекту, в настоящее время закон "О рекламе" не допускает использование тех иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла.

"При наличии рекламы с использованием иностранных слов ущемляются интересы русского народа, который проживает на территории Российской Федерации и составляет, исходя из данных последней переписи населения в 2010 году, 80,90%. … при использовании иностранных слов в рекламе мы подстегиваем молодое поколение к намеренному искажению русской речи и внедрению в нее иностранного сленга. Тем самым, мы теряем свою самобытность, не сохраняем культурные ценности", — говорится в пояснительной записке.

Автор документа, депутат Госдумы VI созыва Ян Зелинский предлагает внести поправки в закон "О рекламе", которые запрещают использование иностранных слов и выражений, за исключением наименования рекламируемой продукции, организации производителя и продавца товаров или услуг.

По мнению Зелинского, рекламодатели не потеряют своих клиентов, "а приобщат их к дисциплине и уважению языка народа, проживающего на территории, где будет размещена реклама". Помимо этого автор считает, что введение данной нормы подтолкнет общество к уважению государственного языка, а также оградит "социум от американизирования" и навязывания иностранных слов.

Глава профильного комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что, по мнению комитета, законопроект неоправданно расширяет запрет, включая в список недопустимых слова, которые не имеют аналогов в русском языке, например, из области компьютерной техники: "смартфон", "планшет", "ноутбук" и так далее. "Применение указанного положения Федерального закона в редакции законопроекта на практике представляется затруднительным, а в отдельных случаях — невозможным", — подчеркнул он.